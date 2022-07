«El Negro» no sería el primero ni el último, pese a que arranca con poco apoyo popular según las encuestas. De hecho, la dirigencia no elige a un entrenador de afuera desde Miguel Angel Russo a inicios del 2020 y en cambio prefiere poner a gente de la casa, de confianza, ex compañeros abiertos al diálogo con la conducción del fútbol, como lo hacía el León en un primer momento.

«No nos queremos equivocar. Como somos respetuosos con nuestra institución, como hablamos con nuestro presidente, creemos que la decisión se tienen que tomar con tiempo y tratar de evitar cualquier error. El club queda en las mejores manos. Tres hombres de la casa, grandes personas, señores, con historia tremenda, el hincha está feliz por el sentido de pertenencia que tienen ellos. Los vamos a acompañar. Como alguna vez esa misma pregunta fue cuando llegó Sebastián Battaglia, hoy también estamos convencidos», explicó Jorge Bermúdez, sentado en la conferencia al lado de Ibarra y sus colaboradores Roberto Pompei y Leandro Gracián, y el presidente Jorge Ameal.

«Son técnicos, no son técnicos alternos, sino que son técnicos hasta diciembre. Ahí evaluaremos y veremos dónde estamos parados, ellos también evaluarán», agregó Ameal, a tono con lo que dijo en el momento de presentar tiempo atrás a Battaglia, luego de la salida de Miguel Angel Russo.

Ibarra en realidad agarró la semana pasada luego del despido de Battaglia y, tras dos entrenamientos al frente del equipo, metió mano sacando a Izquierdoz y Zeballos para el clásico que terminó en derrota 2-1 frente a San Lorenzo. Pero en ese momento a través de las redes sociales el club se refirió a él solamente como el DT para ese próximo partido.

Riquelme y Bermúdez, por entonces, dijeron que estaban analizando distintos candidatos. Pero el fin de semana optaron por nombrar al Negro y darle continuidad, sumando a Pompei (el viernes dirigió a la Reserva) y bajando a Mariano Herrón (estuvo el sábado en Primera, como parte del «tridente»).

«La verdad que quiero muchísimo a este club, todos los saben, me dio más de lo que yo pensaba en mi vida. Como jugador dejé todo, hasta la última gota por esta camiseta y hoy me toca un rol importante, un desafío muy lindo de estar al frente como entrenador», dijo el Negro, en sus primeras palabras como DT de la Primera. «Hay que dar vuelta la página para revertir esto, Boca no espera. Eso queremos transmitir porque nosotros alguna vez la pasamos. Hay que reponerse rápido».

En la presentación, Ibarra dijo que Izquierdoz salió por una decisión futbolística suya, pero Bermúdez y Ameal bloquearon cualquier otra pregunta sobre la semana agitada que pasó Boca y apostaron por meter a la fuerza el concepto de «felicidad» a tono con un comentario radial entregado por Riquelme un rato antes, en el que dijo que estaban «de lujo» pese a las «cosas que pasaron que le dieron de comer a los medios» .

La nostalgia parece ser la apuesta de Bermúdez y sus compañeros multicampeones. Replicar sus logros: «Siempre recuerdo cuando llegamos en el año 97, el ambiente era muchísimo más difícil que el de hoy, pero muchísimo más difícil, y trabajando en silencio llegamos a ser campeones del mundo. Y ahora en silencio y trabajando le vamos a contar al hincha en qué camino estamos», dijo el Patrón. Sin contar cuál es ese camino, pero mostrándose chocho por la designación de un nuevo DT interino con 15 títulos en tres etapas en Boca entre 1998 y 2010.

La feliz presentación también tuvo tiempo para que Ameal salude a través de la TV a Riquelme que «seguro nos está viendo».