Perú es el pueblo de La Pampa que desconoce sus orígenes, no se sabe de su fundador y de su fecha y por lo tanto ostenta la extraña singularidad de no poder celebrar cada año.

Con antecedentes de asentamientos poblacionales muy anteriores a la formación de su actual Comisión de Fomento, incluso mucho antes que el tren del Ferrocarril Sud se estableciera, la localidad «inventó» la Fiesta Anual de la Riwwel Kuchen, traducido, la torta rusa, una de las especialidades de los alemanes que alrededor del año 1930 se fueron quedando con las propiedades que desde la Conquista del Desierto fueron de italianos y, especialmente, franceses.

Roberto Kronemberger, el actual presidente de la Comisión de Fomento, peronista de ley y un formidable anfitrión, sigue buscando datos que le permitan poner a su pueblo en igualdad de condiciones históricas, pero además en alcanzar mediante gestión los estándares del resto. Recién en los últimos años logró pasar a nombre de la comuna la mayoría de las tierras que ocupa en la pequeña zona urbana y además debe hacerse cargo de construir las viviendas que hagan falta.

Ahora, construye un hotel sobre la ruta nacional 35 y sueña con que una vez puesto en marcha, lo que espera para octubre, signifique un fuerte argumento para ir por una estación de servicios.

Historia sin precisión.

Fundador y fecha de fundación se completan con «desconocido» en cualquier publicación que se consulte. «No tenemos una fecha, acá nunca se festejó nada de eso. Se supone que el nombre es en homenaje a la República del Perú, pero nada más», empezó definiendo Kronemberger.

Sin rencores dice que «en los grupos de whatsapp, donde todos saludan por los aniversarios, nosotros no estamos» y repasa que «los antecedentes de poblamiento en esta zona vienen de muy lejos, creemos desde la conquista del desierto, y los dueños de la tierra según los papeles eran todos italianos y franceses. Por acá había una estancia de 27.500 hectáreas, eran de un francés.

El tren, con sus vías y su estación «Perú» llegó en 1885, «de eso si hay documentación, pero la gente en el lugar ya estaba. Dicen que entonces había un almacén que tenía uno de esos viejos expendedores de combustible y que en la zona no había eucaliptos, los trajeron y plantaron después».

Recién en 1927 llegó el Estado. Se instituyó la Comisión de Fomento y se instaló el primer puesto policial. «No había catastro ni planos, todo se iba instalando sin orden. Recién en los últimos quince años, cuando me hice cargo de la CF, compramos oficialmente las tierras de lo que hoy es el pueblo y las escrituramos, estaban a nombre de franceses la mayoría, pero en 1930 desembarcaron los alemanes y se fueron distribuyendo en las chacras en que se dividieron las grandes estancias».

El «Progreso».

Bien atendida por la Cosega de General Acha, Perú cuenta con buen servicio eléctrico y telecomunicaciones, incluida la fibra óptica que hace poco instaló la cooperativa.

La comuna tiene listos desde hace unos 3 años, unos mil quinientos metros de cordón cuneta, que esperan el asfalto a lo que sería la entrada y salida y calles principales.

«Por esta obra me denunciaron por facturas truchas, pero salí sobreseído por la Justicia. Pero todo se paró y demoró. Ya hice gestiones en Obras Públicas y Vialidad y estamos esperando», se ilusiona.

El hotel está «casi listo. En principio la idea era hacer un parador, para aprovechar el alto tránsito sobre la ruta, especialmente en verano, pero después encaramos el hotel para cumplir con todos los requisitos».

La construcción tendrá en principio cinco habitaciones junto a las demás dependencias de servicios. La segunda etapa incluye diez habitaciones más. «Tenemos también el punto verde, allí hay wifi y agua caliente y es muy utilizado. A través de una aplicación vemos la cantidad de gente que para, incluso muchos quedan varias horas. Por eso tenemos expectativas con el hotel», indicó.

El complemento ideal sería «la estación de servicios. Lo hemos pedido y nos han respondido que hay que estudiar si es viable, nosotros creemos que sí», definió.

«La mayor cantidad de población está en el campo y no tenemos casi gente a la que le pueda corresponder una vivienda social, a nosotros el IPAV no nos puede otorgar cupo. Las hacemos nosotros cuando hace falta», respondió acerca de las viviendas.

Por último, el presidente de la CF del pueblo que no tiene chances de celebrar fue contundente al pintar el futuro. «La mayoría esta en el campo y la verdad es que tenemos una población vieja, con promedio entre 60 y 70 años. Pero los alemanes y sus descendientes tienen como particularidad que no abren su explotación, no la comparten hasta último momento con sus hijos. Trabajan hasta el final y los hijos tienen que buscar otros caminos y se van. Creo que al paso que vamos, volveremos a las grandes extensiones porque pocos pueden comprar hoy las chacras, que están alquiladas o quedan sin actividad».

La fiesta, el 4 de septiembre.

La comuna de Perú ya empezó a difundir la 9° edición de la Fiesta Pampeana de la Riwwel Kuchen. Será el domingo 4 de septiembre, desde las 12.30 en el SUM, el viejo galpón del ferrocarril que la CF ha restaurado y dado inmejorables condiciones para este tipo de ocasiones. Ampliamente conocida en la región, la fiesta promete como siempre comidas criollas y típicas de los alemanes, música, danzas y «mucha tradición». Con la tradicional torta rusa como eje, habrá un concurso. Los participantes deben llevar y «anotar» su torta y el jurado de expertos decidirá quién se llevará el premio «increíble» que se promete.

Fuente La Arena