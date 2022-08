¿De dónde será el mejor alfajor del mundo? ¿Argentina, Brasil, Uruguay, otro país limítrofe? Serán de los más variados sabores, colores, tamaños, rellenos, aromas. De eso se trata la primera Feria Argentina del Alfajor, que incluirá una competencia para encontrar cuál es el mejor según cada categoría. Obviamente que La Pampa tendrá su representante en las manos de Natalia Ricca, quien creó un producto exótico, saludable y de una textura particular.

La primera Feria se realizará del 1 al 5 de agosto en el microcentro porteño, entregará más de 45 reconocimientos a productores de distintos puntos del país. El evento tendrá lugar de 10 a 18 en la Galería Central ubicada en avenida Corrientes y Florida en Ciudad de Buenos Aires.

Durante los últimos dos días de la feria, el 4 y 5 de agosto, llevarán adelante el campeonato mundial, donde un jurado conformado por público en general y especialistas seleccionarán el «mejor alfajor del mundo» bajo un «estricto procedimiento» de cata a ciegas entre las muestras enviadas por productores de todas las provincias argentinas que «se miden en igualdad de condiciones». Los productos serán sometidos a una «evaluación sensorial».

Según difundieron desde la organización, el jurado estará conformado por el chef y presidente del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, Cristian Ponce de León; la periodista gastronómica Carolina Balverdi; y los influencers de alfajores Hernán Montes, Juan Manuel Logiacco, Mariano López y Facundo Calabró. También lo integrarán la directora de Cielos Pampeanos quien participó de la formulación del Protocolo de Calidad del Alfajor (en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Chus; los chef Lucas Fuente, Pablo Remaggi; y la emprendedora pastelera Agustina Laporte.

Pampeana.

En diálogo con este diario, Natalia Ricca explicó que se inscribió al concurso luego de encontrar la noticia por medios digitales. «Investigué, entré a la página oficial, descargué el reglamento y de esa forma accedí a la información para poder participar», indicó.

La joven pampeana es docente de jardín de infantes y según contó, en febrero, dejó los trabajos relacionados con su profesión para dar paso seguro a su emprendimiento, que lo comenzó hace años. «Me copa tu copo» se llama uno de ellos, donde se dedica a vender algodones de azúcar para los cumpleaños. Una extensión de su parte emprendedora es «Mi alfajor» que inició en 2017 pero que retomó durante la pandemia, donde vendía productos artesanales y enviaba a domicilio.

Para celíacos.

Cuando conoció la competencia internacional no dudó en anotarse. Hay muchas variedades de alfajores, pero Natalia presentó la documentación para una de ellas. Según describió, su producto no tiene harina de trigo y su elaboración «no es la tradicional». Señaló que la masa está realizada «a base de almendras, tiene relleno de dulce de leche y baño de chocolate semiamargo». A su vez, «la textura cambia un poco, se asemeja a una torta, no tanto a una galleta de un alfajor. «Es más grande» ya que pesa alrededor de 95 gramos.

Durante la Feria internacional premiarán a distintas categorías de alfajores con más de 45 premios y medallas. Entre ella enumeraron: mejor chocolate negro, mejor chocolate blanco, mejor dulce de leche, mejor relleno de fruta, mejor alfajor simple, mejor alfajor triple, mejor galleta, mejor alfajor de confitería, mejor sabor tradicional, mejor sabor exótico, mejor textura, mejor aroma a alfajor, mejor packaging, mejor alfajor saludable y mejor alfajor de maicena.

Natalia se inscribió en mejor alfajor con «sabor exótico, textura y saludable». En cuanto a esta última categoría explicó que «ser saludable no significa que sea fit o dietético, sino que tiene un aporte de nutrientes, en este caso, por la almendra. El alfajor no es solo una golosina, es un alimento porque comiendo solo uno te llena». Para la competencia, la pampeana envió el miércoles pasado a Buenos Aires, con un comisionista, 24 muestras de su «producto estrella», como lo definió, además de la documentación que garantiza que la producción cumple protocolos de seguridad e higiene.

Online.

La joven conocerá los resultados del concurso el 4 y 5 de agosto a través de una transmisión en vivo por las redes sociales de la organización. «No hacía falta estar de forma presencial», acotó. Contó que hay más de 300 participantes de distintas provincias pero también de otros países como Brasil, Uruguay, Colombia, etcétera. Si bien hay «productos artesanales como los míos también están los industrializados que se venden en un supermercado o kiosco».

Por último, Natalia afirmó: «Espero disfrutar la competencia. Si logro una mención, bienvenida sea, y si no está bueno para mejorar, para aprender de las demás marcas. Uno tiene confianza en lo que hace, le pongo siempre lo mejor. Iba re segura a comerme el concurso pero me enteré que participan muchas marcas conocidas y eso nos hace quedar chiquitos. Pero el concurso es un gran empuje».

Fuente La Arena