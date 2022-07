Miguel Pesce dijo que con Silvina Batakis se trabaja mejor que con Martín Guzmán

«Estamos trabajando de una manera mejor . Batakis no sólo tiene un fuerte background académico, sino también experiencia en gestión, mi mismo caso. Yo he sido secretario de Hacienda de la Ciudad, vice del Central. Entonces, cuando uno trabaja con gente que tiene la misma experiencia que uno, se hace mas fácil el diálogo y la capacidad de llegar a entendimiento», sostuvo el titular del BCRA.

De todas maneras, aclaró que «esto no es una crítica a Guzmán. Yo no digo que no haya habido coordinación y entendimiento con él. Pero me preguntaron y les digo sí, la relación es mejor con Batakis», respondió en declaraciones radiales.

Pesce destacó además lo que consideró uno de los primeros logros de la gestión de Batakis: que el Gobierno «logró colocar una suma importante de deuda y rollear otra parte importante». «Eso muestra confianza en los primeros pasos de la nueva ministra», añadió.

Miguel Pesce dijo que el dólar blue tiene que bajar

Luego cargó contra los especuladores: «Al dólar oficial no le meten ruido, le meten ruido a las expectativas, porque pequeños comerciantes miran la referencia de los dólares financieros y del dólar ilegal. Esto mete ruido, pero de ninguna manera afecta la estrategia que tenemos sobre el dólar oficial».

«El mercado oficial de cambio mueve mil millones de dólares diarios, el blue tres, con suerte, y el contado con liquidación, 60. Entonces, tiene mayor relevancia aquel que se mueve en el mercado de títulos», aseguró el presidente del Central.

Y concluyó que «después de las maniobras especulativas, el blue tiene que bajar».