Como ella misma lo reconoce al comienzo, “en La razón de mi vida no alcancé a decir todo lo que siento y lo que pienso”, por lo que este nuevo libro viene a “completar”, de alguna manera, a su primer escrito.

Acá, cinco frases que podés encontrar en él:

1- “Todos los que salieron del pueblo para recorrer mi camino no regresaron nunca. Se dejaron deslumbrar por la fantasía maravillosa de las alturas y se quedaron para gozar de la mentira”.

2- “A los enemigos de Perón yo lo he conocido de cerca y de frente. Yo no me quedé jamás en la retaguardia de sus luchas. Estuve en la primera línea de combate; peleando los días cortos y las noches largas de mi afán, infinito como la sed de mi corazón, y cumplí dos tareas (…) Una, pelear por los derechos de mi pueblo. La otra, cuidar las espaldas de Perón”.

3- “Por eso los venceremos. Porque aunque tengan dinero, privilegios, jerarquías, poder y riquezas no podrán nunca ser fanáticos. Porque no tienen corazón. Nosotros sí”.

4- “Nosotros los hemos vencido, pero ellos pertenecen a una raza que nunca morirá definitivamente”.

5- “Yo los conocí de cerca, uno por uno. Después casi todos lo traicionaron a Perón, algunos en octubre de 1945, otros más tarde. Me di el gusto de insultarlos de frente, gritándoles en la cara la deslealtad y el deshonor con que procedían o combatiéndolos hasta probar la falsía de sus intenciones”.