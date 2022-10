El exsenador ya desplegó carteles y anunció que empezará a recorrer la provincia. «Hay que dejar de decir cuáles son las cosas que están mal porque todos las conocemos. Tenemos que decir qué vamos a hacer para cambiarlas», le dijo a Este Diario.

Juan Carlos Marino será nuevamente candidato a gobernador. En las últimas horas aparecieron carteles en la vía pública y el exsenador le confirmó a El Diario su lanzamiento.

«Voy a ser candidato a gobernador, por supuesto. Cuando decidí no competir por la senaduría fue porque quería cerrar esa etapa y porque también quería tener el tiempo necesario para trabajar esta candidatura», puntualizó.

Llamativamente, algunos de sus carteles con la leyenda «Marino 2023» aparecieron junto a los que impulsan la candidatura del macrista Martín Ardohain. El propio Marino descartó que tengan un acuerdo.

«Acá no es solamente la UCR, nosotros somos parte de un frente electoral. Juntos por el Cambio es más importante que todos los partidos. Y cada uno tiene su pertenencia. Cuando pase el tiempo se verá si hay un gran acuerdo o no, y si no se competirá para los cargos de ser necesario», detalló.

-¿Qué perspectiva le da a Juntos por el Cambio el triunfo de 2021?

-Ayuda muchísimo. Pero hay que reconocer que no todas las elecciones son iguales. En 2009 competí por la senaduría contra Carlos Verna y perdimos por un punto, cuando el conflicto del campo había afectado mucho al peronismo. A los dos años competí con Oscar Mario Jorge y me ganó por doce puntos. Y pasó hace dos años cuando Kroneberger perdió con Ziliotto por veintipico de puntos. La elección del año pasado sirve y mucho, pero hay mucho para trabajar y para construir una propuesta verdadera que nos permita ser gobierno.

-¿Hay pensada algún acto o actividad para apuntalar esta precandidatura?

-Momentáneamente no. Demasiados problemas tiene la sociedad, acá hay que hablar de propuestas. En un mes o dos tendremos la propuesta lista, y hay que dejar de decir cuáles son las cosas que están mal porque todos las conocemos. Tenemos que decir qué vamos a hacer para cambiarlas y en ese trabajo estamos. Y recorrer La Pampa y hablar con toda la gente, ese es el camino.

«Una operación política».

Este domingo, el diputado nacional Eduardo Valdés –en una entrevista con El Destape- volvió a traer a colación un episodio que derivó en que Marino bajara su candidatura en 2018. «El senador Marino fue víctima de espionaje ilegal para que no sea candidato a gobernador en La Pampa, junto con el diputado provincial Espartaco Marín, hijo de Rubén Marín, exgobernador de La Pampa, todo para que ganara Mac Allister, el exjugador de fútbol y perdió las internas», dijo el legislador del Frente de Todos.

En ese momento, Marino estaba en carrera como precandidato a gobernador. En octubre de 2019 fue finalmente sobreseído.

Este Diario le preguntó a Marino por esas declaraciones de Valdés. Y apuntó que fue víctima de una «operación política».

«No leí las declaraciones de Valdés, pero sí puedo decir que quedó comprobado que fue una jugada para sacarme de la cancha. Eso quedó claro, no sé si fue una operación de los servicios. Fue una operación política, que es distinto a un caso de espionaje. Afortunadamente la justicia nos dio la razón. Y parte de las personas que participaron de la operación, como Alan Ruiz, lo reconocieron. Fue una operación, eso está absolutamente claro», advirtió.

-¿Y cómo quedaron las relaciones internamente? Porque eso derivó en la candidatura de Mac Allister.

-Fue una operación política. Pero acá no hay que culpar ni al PRO ni a Mac Allister ni a ninguno del frente electoral. Que fue una operación está claro, comprobado más que fehacientemente. Yo sería muy irresponsable de culpar a alguien sin tener los elementos de prueba, porque no sé quién hizo la operación. Algún día lo voy a saber… Y cuando lo sepa, lo voy a hacer público y lo voy a denunciar. Pero quiero ser serio y responsable: no puedo culpar a nadie sin tener la prueba, porque sería tan hijo de p… como las personas que me hicieron la operación.