Luego de las críticas del cantante Leo García a Tini Stoessel, en donde afirmaba que la música que hace es de «despechada», María Becerra defendió a su colega y manifestó que «no hay nada más ignorante» que decir eso.

“Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”, sostuvo Becerra.