La nota – dirigida al responsable del Programa Gonzalo Rosales del ministerio de Salud – señala que piden «la actualización del valor por hora para la prestación del servicio de Acompañamiento Terapéutico».

«En la actualidad el valor por hora de dicha prestación es de $285, 19 por hora trabajada, valor que fue fijado de manera discrecional en el mes de marzo sin considerar el pedido de actualización correspondiente solicitado por las y los Acompañantes terapéuticas/os que prestan servicio al Programa», afirman.

«Tal pago bajo ningún criterio se corresponde con los valores reales de la práctica profesional, dejándonos en situación de inestabilidad y precariedad laboral, la cual se agudiza con los atrasos de los pagos por los servicios prestados y los costos laborales, entre los que se encuentran los aumentos de combustibles, de prepagas, de contadores, entre otros, lo que provoca que cada mes nos hallemos más alejados de alcanzar el monto mínimo para la canasta básica», afirman los acompañantes terapeúticos.

Explican que «nos desempeñamos nuestras funciones en domicilios particulares de beneficiarios del Programa o en instituciones educativas de la provincia de La Pampa, nos trasladamos con nuestros propios vehículos, cumplimos con exactitud nuestro horario laboral, llevamos adelante cada una de las responsabilidades profesionales asumidas tanto con los equipos de Salud Mental como con los diferentes equipos docentes y familias de alumnas/os afiliados al Programa, nos expusimos durante toda la pandemia garantizando la prestación a cada afiliada/do sin recibir ningún reconocimiento, incentivo, ni consideración».

En la nota, señalan que durante todo el período de pandemia «no se nos aumentó ni un solo centavo, hasta que en el mes de marzo se nos aumentó $30 por hora trabajada, un monto que más que actualización pareció ser una provocación considerando la agravante situación económica general, pero más aún en la economía doméstica de quienes responsablemente cumplimos nuestra labor asumida con el Programa que usted coordina. Nos parece importante volver a hacer mención que en el año 2018 el valor por hora para la prestación de Acompañamiento Terapéutico era de $100».

«En el año 2019, sin ningún tipo de aumento la cobertura continuó siendo al mes de Marzo, de $100 por hora. Recién en el año 2020, para el mismo mes, el valor aumentó a $150 por hora y continuó sin modificarse hasta Febrero del 2021 en donde se modificó a $187,50 y que al llegar a finales de ese mismo año había sido actualizado al valor de $219,38 y que en Marzo de 2022 ante el pedido desesperado de quienes suscriben, solo se aumentó al valor actual de $285,19», detallaron.

Recordaron además que «desde el año 2018 a la actualidad, quienes fijan los valores de la prestación, podrán convocarnos alguna vez a las reuniones en donde deciden cuánta mercadería vamos a poder comprar tal o cual mes en nuestros hogares, a cuantas actividades recreativas no vamos a poder llevar a nuestras hijas/os, y explicarnos como hace una trabajadora o un trabajador para vivir en condiciones de monotributista cuando discrecionalmente nos fijan un valor por hora de $285,19».

«Es triste y denigrante para quienes ponemos todos los días nuestro cuerpo, nuestra energía, y tiempo como Acompañantes Terapéuticos del sistema de salud público pampeano el destrato hacia nuestra persona y profesión. En cuatro años y en medio de una pandemia mundial fulminante y viviendo en la crisis económica colosal por la que atraviesa nuestro país, han decidido a criterio propio, que la paga por hora de nuestro servicio tenga un aumento desde el año 2018 a la actualidad, de $185,19», dicen las acompañantes.

«¿Cuál ha sido el criterio que han utilizado? Porque claro está que ni el sentido común, ni la empatía siquiera como trabajadores, como personas que necesitan comer, vestirse, recibir tratamientos de salud, ha quedado demostrado», remarcan.

«Son años pidiendo respetuosamente la reconsideración a nuestra labor y el respeto a los usuarios de la salúd pública con quienes trabajamos y padecen junto a nosotros el daño que provoca el abuso en el pago de nuestro servicio profesional», afirman.

En la nota solicitan «el aumento del valor por hora para la prestación de Acompañamiento Terapéutico a $500 para los meses a facturar de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del corriente año, luego de lo cual volveremos a solicitar un reajuste acorde a la realidad».

«Les rogamos no volver a fijar valores ficticios que no consideran nuestra situación actual y que además de ser irreales y abusivos lo único que provocan es extender el estado de precarización al cual nos vemos sujetos ante la necesidad de trabajar y peor aún, profundizando el desorden en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, porque en definitiva eso es lo que ocurre, una constante agonía familiar que lejos de ser pacífica es una permanente desorganización de la vida, no por causa propia sino por la decisión de quienes tienen en su poder la posibilidad de ayudarnos a organizar de mejor manera nuestra vida, la de nuestras familias y más aún la vida de quienes con mucho respeto y compromiso acompañamos cada día de manera terapéutica», explican los acompañantes.

«No es más que la exigencia de un pago bien retribuido y que pretender resultar ser un poquito más dignificante, en tiempo y forma. Tenga a bien considerar que este pedido no solo se corresponde al legítimo derecho que tenemos quienes desempeñamos el rol de Acompañantes Terapéuticos, sino que viene acompañado junto al reconocimiento de nuestro trabajo, de la solidaridad de las familias de los pacientes que cuentan con nuestra prestación y que adhieren a este pedido», precisan.