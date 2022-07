, le dijo a Infobae la madre de Rosa.

Pese a la angustia, la mujer de 40 años enseguida se recompuso. La podrían haber desvalijado, pero no iba a dejar que se roben además el sueño de su hija: tener la fiesta de cumpleaños que tanto había planeado.

Como un pedido de auxilio, recurrieron a la radio local, lo que les permitió llegar no solo a los vecinos. Dentro de los mensajes que recibieron hubo uno que significó un gesto de amor maravilloso. “No sabíamos qué hacer, mandé un mensaje a una radio en Córdoba pidiendo ayuda», contó Paola

La noticia del robo trascendió, las redes sociales hicieron lo suyo y la gente colaboró con mucho, pero aún faltaba el vestido.

La buena noticia llegaría unos días más tarde: Benito Fernández le haría el vestido de 15 a Rosa. “Cuando me llamaron no lo dudé. No hay nada peor que ver sufrir a un hijo. Soy padre y lo sé. Uno no importa, pero a los hijos uno siempre quiere protegerlos. Me conmovió la historia de Paola que es una mujer luchadora y de Rosa que es una persona muy sensible“, comentó el diseñador en declaraciones televisivas.

Benito Fernández no sólo hizo el vestido, también se ocupó del traslado de madre e hija a Buenos Aires. El encuentro entre el diseñador y la quinceañera tuvo lugar en la primera semana de julio en uno de los locales de Benito. Paola recuerda cada segundo: “Fue hermoso conocerlo, nos lloramos todo, mejor dicho fui yo quien lloró todo, fue algo muy lindo. Sentí una emoción muy grande, él es el famoso que viste a las modelos y trabaja en la tele. Fue como un milagro y siempre le voy a estar agradecida a él y a Dios”.

“El momento de conocerla fue super emotivo. El abrazo con la madre, que no paraba de llorar. La chica se reía, lo podía superar, aunque no tuviera el vestido con Benito. Los chicos pueden superar todo, pero los padres no podemos verlos sufrir. Para un padre, cuando se le destruye un sueño a un hijo es lo peor que le puede pasar, es algo muy doloroso. Así que no tuve que ni pensarlo. Dije ‘sí’ de entrada, porque lo que les pasó me llega desde muchos lugares, desde lo que atraviesa nuestro país en este momento y lo de ser padre, me enganchó desde determinados lugares”, dijo el diseñador.