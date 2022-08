La intendenta piquense Fernanda Alonso señaló que a nivel provincial se trabaja para que el «Partido Justicialista siga gobernando».

La jefa comunal piquense, en referencia a los últimos cambios en el Gabinete Nacional, manifestó que espera que la designación de Massa «sea una decisión acertada» y dijo que «necesitamos certezas y encontrar el camino».

También dio cuenta del encuentro que mantuvo días atrás con otras jefas comunales del Justicialismo Pampeano, que se dio en la localidad de Luan Toro.

En referencia a esto, señaló que «nos debíamos un encuentro que veníamos postergando y el 26 de julio fue el día que elegimos para aceptar esta invitación desde Luan Toro. Pasamos un momento ameno y constructivo. Pudimos escuchar los planteos y necesidades que tenemos en cada una de las localidades. La única idea que nos mueve a nosotras es que el PJ siga gobernando. Hoy no se discuten los nombres, hoy se discute el proyecto político que es lo que estamos llevando a cabo cada una de nosotras, quienes fuimos electas por el pueblo y que nos ha dado ciertas garantías que hoy disfrutamos y mucho en La Pampa por tener a lo largo de todo este tiempo un gobierno peronista que sostuvo estas políticas públicas en función de decisiones políticas».

Consultada por LA ARENA sobre sus proyecciones personales de cara a 2023, Alonso evitó hablar de candidaturas y en cambio marcó que su prioridad es «avanzar, sostener y fortalecer esta gestión que tanta condición tuvo. No hubo gestión anterior que haya padecido una pandemia y todas las crisis que nos atraviesan. Las energías están puestas en eso y siempre la tarea y el trabajo es lo que me dio la posibilidad de continuar y de trabajar en otro lugar que me toque estar. Formo parte de un proyecto político y eso es lo importante y hoy tengo una responsabilidad enorme que es conducir Pico».

Gestiones.

Ayer a la mañana la jefa comunal de General Pico, asistió al predio del Campito Centenario, donde se desarrolló otro dispositivo de programa local «El Estado con vos». De esta manera, las diferentes oficinas municipales, y de organismos provinciales y nacionales, llegan una vez por mes a un barrio de la ciudad, para acercar los diferentes trámites y gestiones.

«Estamos atendiendo a la población de los barrios Malvinas, Centro Empleados de Comercio, Rucci y Universitario en los cuales aún no habíamos estado. Estamos con todo el dispositivo completo que no dejó de tener una circulación importante de vecinos y vecinas que no dejan de aprovechar esta situación de proximidad. Son los mismos servicios a los cuales les agregamos alguna gestión. La gente se puede llevar su tarjeta Sube, pueden tener el turno para hacer la licencia de conducir, se pueden pagar impuestos o hacer planes de pago. También estamos con un tema puntual que es poder ayudar a la gente en la subscripción al subsidio de la tarifa eléctrica y el gas», señaló.

Municipios.

Por último, se refirió a su reciente participación del encuentro de la Federación Argentina de Municipios que se llevó a cabo en la provincia de Santiago del Estero.

«Pudimos acceder a la posibilidad de que distintas empresas de las provincias puedan ir a una ronda de negocios que se va a hacer en Brasil con todo pago. General Pico postuló a Cechetto y estamos en esa gestión. Es una gestión concreta más allá de espacios de capacitación y espacios conjuntos y de solicitudes que hacemos desde los municipios hacia el Gobierno Nacional en lo que respecta a distintos planes vigentes. Nosotros pedimos prorrogar el tiempo de inscripción en lo referente a este subsidio de consumo energético porque aún no pudo toda la población hacer el trámite. Hemos pedido el tratamiento particular de algunos programas como el «Argentina Hace» entre otras varias cosas que nos obligan a seguir trabajando», finalizó.

Fuente La Arena