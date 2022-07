La dura confesión de Guillermo Favale en PH, Podemos Hablar: «Pudo haber muerto alguien»

«Durante mucho tiempo me sirvió, no lo tuve en cuenta, no me detuvo nada. Hasta que después la vida sola se encarga de ponerte en tu lugar y tuve que recapacitar a los golpes y deconstruirme. Yo pude identificar cuál era el monstruo que me acechaba. Llevo ocho años en una situación de estabilidad absoluta», reconoció.

Cómo fue la noche que cambió la vida de Guillermo Favale

El periodista contó que pasó por distintos grupos de apoyo, psicólogos y psiquiatras, y logró cierto tiempo de estabilidad. Pero el verdadero clic ocurrió luego de una noche de excesos. «Nunca se la conté a nadie más que a mi psicólogo, porque pasó de todo. Empezó a las 20 horas y terminó a las 7 de la mañana», recordó.

«Cuando volví a mi casa mis hijos estaban durmiendo con Regina en la cama y yo los pasé a sus camas. Mientras eso pasaba, recordando yo de dónde venía, lo que había pasado, porque esa noche pudo haber pasado algo muy grave, dije: ‘Esta es la última vez’. Y fue la última vez», destacó.

«Esa noche pudo haber muerto alguien, tranquilamente. Empezó como diversión y pasó de todo, con un acto de irresponsabilidad de mi parte. Después comprendí que tuve mucha suerte. Muchas personas salen en la portada de los diarios por un segundo de diferencia. No pasó; el segundo estuvo en mi favor», confesó Favale.

«Fue mucho exceso en una sola noche. Desde alcohol y drogas hasta un auto a máxima velocidad, entre otras cosas en el medio», resaltó. Ese fue el momento que lo motivó a contactar a su psicólogo y a superar las adicciones. Hoy siente que mira la vida «desde otro lado».

«Tuve que empezar una vida nueva, con vínculos nuevos, sanos, y es mucho mejor. Puedo haberme caído en la lona y me pueden haber contado 10, pero da por seguro que me voy a levantar y voy a volver mejor que antes», aseguró.