«La China» Suárez lanzó su videoclip Lo que dicen de mí y confesó qué fue lo que la inspiró a escribirla: el Wandagate, el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, y el deterioro de su imagen pública a partir de esta situación.



“Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era”, entona Suárez en la canción. Y en su minidocumental de Star+ brindó detalles sobre este proceso tan doloroso que vivió.



La exestrella de Casi Ángeles explicó que esta canción “nace de las ganas de convertir lo que me pasa en algo artístico” y con la intención de mostrar “un lado más vulnerable, no tan combativo” de sí misma.



En este sentido, confesó que compuso la canción en medio de una crisis: “La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo. Estaba triste y ahí nace esta canción. En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”.