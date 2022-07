Independiente jugará en cancha neutral y a puertas cerradas

Tras los incidentes entre los hinchas de Independiente y la Policía mientras se desarrollaba una asamblea de socios en la sede de Avellanada, las autoridades de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires decidieron que el equipo juegue sus próximos partidos como local fuera de su cancha y sin público, por lo menos hasta que se produzca la convocatoria a elecciones.

«Hasta que no tengamos una fecha para la elecciones, creo no que se van a poder jugar más los partidos ahí. Hay que se coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda», afirmó Aparicio.

La Aprevide informó que unos 15 policías resultaron heridos y 48 personas (47 hombres y 1 mujer) fueron detenidas durante los incidentes. A todos se les aplicará el derecho de admisión en los estadios. También resultaron agredidos un periodista y un camarógrafo de C5N y un camarógrafo de la señal Todo Noticias (TN) que cubrían los violentos hechos alrededores de la sede de Avenida Mitre 470.

Cientos de socios e hinchas de Independiente se acercaron hasta la puerta de la sede a protestar y pedir que se fije una fecha para los comicios, que fueron postergados por la justicia debido a la impugnación de la lista de Fabián Doman, uno de los dos candidatos opositores. Todo se desencadenó cuando algunos manifestantes se desplazaron hacia una de las calles laterales de la sede para interceptar la salida de Moyano y el resto de los dirigentes oficialistas.