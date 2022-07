En Boca Juniors sacaron del equipo titular a un importante referente del plantel luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians. Según trascendió, en las horas previas a este cruce, hubo una reunión picante, y por sobre todo clave para tomar esta decisión que perjudicó al futbolista. De la misma, participó el Consejo de Fútbol que dirige Juan Román Riquelme.

El jugador afectado es nada más y nada menos que el capitán del elenco «Xeneize», Carlos Izquierdoz. El «Cali», que forma la dupla de centrales junto a Marcos Rojo, no jugará el clásico contra San Lorenzo del sábado 9 de julio a las 15:30 en el Nuevo Gasómetro y se desconoce aún cuándo estará nuevamente desde el arranque. En principio, por decisión de Hugo Ibarra, el peruano Carlos Zambrano ocupará el lugar del exdefensor de Lanús.

«Limpiaron a Carlos Izquierdoz del equipo titular de esta mañana. Ibarra no lo puso en el 11 titular. ¿La razón? Una fuerte reunión en la previa del partido con el Consejo de Fútbol. Hubo testigos. Varios», escribió el periodista Martín Arévalo, quien sigue la campaña de Boca Juniors. Además, en un segundo tweet, el movilero aseguró que «Se sacaron chispas». Y agregó: «El ‘Ayer nos trataron de perdedores’ de Benedetto tenía destinatarios».

Cabe destacar, que Carlos Izquierdoz finalizará su vínculo con Boca el próximo 31 de diciembre del 2022. Si bien tuvo la posibilidad de irse a principios de julio debido a una cláusula en su contrato, el referente del plantel tomó la decisión de seguir seis meses más. Sin embargo, esta situación sembró un interrogante en su futuro dentro de la institución y se desconoce si continuará vistiendo los colores del «Xeneize».

El enojo de Izquierdoz con un periodista tras la eliminación

«Vos que sos el capitán y está claro que buscabas la revancha de tantas Copas Libertadores que jugaste y querías ganarla. Tu contrato se vence en diciembre de este año. Sé que es un momento complicado y todavía estás caliente. Te quería preguntar si buscas esa revancha y querés seguir el año que viene para volver a jugar esta Copa y tratar de ganarla», lanzó Andrés «Turco» Alaluf en la conferencia de prensa posterior al partido con Corinthians.

Ante los dichos del periodista, el «Cali» Izquierdoz no se guardó nada y le respondió de manera contundente: «Hace media hora terminamos de jugar, ‘Turco’. Dejame dormir tranquilo, dale. En media hora no voy a pensar todo eso que me preguntaste la verdad… Por eso». No quedaron dudas que el experimentado defensor no estaba de buenos ánimos, mucho menos lo estuvo después de la pregunta recibida y lo dejó más que claro con sus palabras.