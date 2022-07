Gisela tiene 49 años, nació en La Plata, vive en Ensenada y está en pareja con Ignacio de 44 hace 15 años. Ambos trabajan en el sector inmobiliario, lo que les posibilita una cierta flexibilidad con el tiempo.

Desde siempre soñaron con tener un motorhome y viajar. Ese sueño, después de mucho trabajo, dedicación y paciencia, por fin se materializó.

«Después de 20 años por fin pudimos armar nuestro motorhome», resumió la mujer al hacer un repaso de las rutas, los caminos, los personajes y todo lo que junto a Ignacio se encontraron al emprender el viaje que concretó su anhelo.

«El primer viaje que hicimos fue en abril de este año, duró 20 días, y recorrimos localidades de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y La Pampa», sostuvo.

Gisela estuvo en cuatro pueblos pampeanos: La Reforma, Toay, General Acha y Ataliva Roca.

«La Pampa es una provincia con rasgos similares a la bonaerense, eso me hace sentir en casa con sus arboledas, llanura, horizonte lejano, cursos de agua, tranqueras, ganado y siembra. El pampeano no te hace sentir turista y podés ponerte a conversar con quien sea en cualquier esquina, estación de servicio o negocio y te trata de igual a igual, congeniás», destacó al ampliar que en otras provincias «no siempre pasa, porque la gente es más cerrada, callada o te marca que sos ajeno al lugar».

La sorpresa del paisaje:

Para la youtuber, «el cambio de paisaje en pocos kilómetros no dejó de sorprenderme, como por ejemplo las dunas tapizadas de verde, los caldenes, la sal, las aves, la arena en las calles. Las ciudades con calles amplias y los parques. La naturaleza invade a la ciudad y no viceversa. Las rutas 10, 20, 35, 154 y 151 tienen tramos escénicos».

La realizadora definió qué sin sentimiento prefiere no producir ningún tipo de material.

«La Reforma tiene la magia de un pueblo sobreviviente, no sé cómo explicarlo aún, por eso no armo ese video todavía. Ataliva, por ejemplo, me transmitió ganas de crecer sin descuidar la sabiduría de los mayores. El Jardín Botánico me transmitió toma de conciencia y compromiso. Y General Acha, la charla con el párroco mientras barría las hojas amarillas caídas en la vereda antes de la misa me transmitió servicio y empeño», definió.

La aventura de Gisela y de su compañero continuó en mayo, sobre cuatro ruedas, por las rutas del país, en un canal virtual como testigo que fue tomando forma y sumando suscriptores con el correr de los días.

Los viajeros, con el mismo criterio de conocer localidades sobre la ruta, atravesaron Buenos Aires, San Luis, San Juan y la Rioja como así también diversos parques nacionales y provinciales y reservas naturales. Gran parte de estos viajes fueron filmados en videos que Gisela publicó en su canal.

-¿Cómo es viajar y vivir en un motorhome?

No vivimos en el motorhome y por el momento nuestra idea es hacer viajes cortos porque no tenemos sustento económico para hacerlo por más de 20 días. El vehículo lo logramos a base del ahorro como meta de tener mayor libertad en los recorridos y contacto con el aire libre.

-¿Cómo definen su estilo de vida?

-Somos los que la pasamos bien viajando y estando en casa. Nos gusta la vida casera, estamos empezando con una huertita a base de nuestra compostera, ahora estamos armando un pequeño invernáculo. Nos gusta la estufa a leña, creamos arbolitos rescatando de las podas y los regalamos. No tenemos televisión, escuchamos radio y buscamos en internet lo que nos interesa aprender. Nos gusta la vida de la ribera, pero también conocer otras realidades.

Gisela, además de youtuber, viajera y soñadora, practica yoga desde hace muchos años y tiene un particular afecto por las labores artesanales: por ejemplo, tejer, amasar o hacer jardinería.

Videos:

El canal y el Instagram de Gisela se llama Gisela Dello Russo Veoveo. La entrevistada pidió que los lectores se suscriban para que puedan realizar más viajes y luego informó que, por el momento, cuenta con 36 videos. «Siete ya son con contenido de estos trayectos antes mencionados, los anteriores de la zona rioplatense», detalló.

-¿Cómo surge la idea de hacer un canal?

-Surge como aprendizaje realizativo, personal, para plasmar contenidos de interés histórico y turístico. Son videos cortos, amenos y con espíritu de valorar lo nuestro. Todo, todo lo hago yo. La edición la hago en mi notebook y con mis herramientas.

Dello Russo ejemplificó que el video de «Sudestada» publicado en los últimos días se sumó a una clase de secundaria sobre medio ambiente. «Y en el video de ‘Cruce a Nado’ tuve la suerte que fue recomendado por las mujeres protagonistas. Dos atletas argentinas que nos representan en el mundo», explicó.

-¿Seguís a un youtuber en particular?

-No, pero sí consumo su material cuando busco información del lugar que quiero armar un video. Es parte de la recolección de información. Mi guía audiovisual son los documentales en general, no los blogs de viajeros. Igualmente, valoro todo lo que acentúe nuestra identidad y suelo compartir si veo cosas interesantes.

Audiovisualmente me guío por lo que me gusta y no por lo que está de moda. Creo que la parte histórica le da sentido a lo actual. Por ejemplo, Francisco Madero, un pueblo de recolección de manzanilla, luego de una gran inundación quedó con las tierras inhabilitadas para ese fin y la gente se mudó por trabajo a Pehuajó. Ver casonas abandonadas de estilo y económicamente valiosas en su tiempo necesita una explicación para entender porqué son ruinas en la actualidad.

Los sueños y los vínculos:

Gisela tiene una particularidad que por el momento la diferencia de otros youtubers que trabajan en viajes: la realizadora se encarga de responder, uno por uno, a cada uno de los mensajes que le envían sus seguidores.

«Mis respuestas a los comentarios surgen al igual que el Instagram, del concepto con el que yo manejo mis redes, de crear vínculos. Gracias a Instagram generé lazos virtuales que luego se concretaron en abrazos físicos y tomo así las redes, no como mero acercamiento virtual sino como generadoras de amistades», explicó.

-¿Cuál es tu sueño?

-Amaría dedicarme oficialmente a crear rutas turísticas, es mi vocación trunca y creo que de esta forma lo manifiesto y justifico. Cada rincón tiene un motivo para ser visitado y disfrutado. Mi deseo es poder seguir viajando y mostrando con mi material que tengo razón. No solo en el valor turístico de cada lugar, sino que todos deseamos contar con más motivos para querer el lugar dónde vivimos pero a veces cuesta encontrarlos y mi objetivo está en facilitarlos, si los descubro, desde mi humilde aporte.

Otro deseo es mostrar que cada uno de nosotros somos importantes en nuestra comunidad, hacemos a nuestra identidad y somos por lo tanto responsables de ello.

