La santarroseña que reside en Cipolleti viajó a esa ciudad para estudiar medicina. La joven de 19 años se encuentra internada en el Hospital Moguillansky en grave estado y su familia pide cadenas de oraciones para que mejore su salud.

«Ella está asistida artificial y mecánicamente. Hoy le van a hacer un ecodopler cerebral. La neuróloga nos dijo que su estado es muy grave y su cuadro es irreversible, a menos que suceda un milagro porque hay células muertas, edemas y traumatismos craneales. Le pegaron hasta matar», detalló Silvana, la mamá de Agustina en diálogo con AM550 de esa ciudad rionegrina.

«Estamos muy agradecidos con el personal del hospital, médicos, enfermeros, porque son hermanos para Agustina en este momento. La acarician, le dan masajes. Tiene 4 enfermeros todo el tiempo», agregó Silvana en una entrevista.

Apenas se conoció la noticia, la familia de Agustina salió de La Pampa inmediatamente y llegaron a primeras horas del domingo para acompañar a su hija. Viajaron su madre, el padre Mariano Fernández Barriero y sus tíos, Luis y Mónica.

El hecho sucedió entre las 19 y 22 horas del sábado, cuando un amigo la encontró tirada en el piso en medio de un charco de sangre y en un estado de inconsciencia. Según detalles que se conocieron, en el departamento de Agustina faltaban 1000 dólares y dos celulares.

«Ella no debería haber estado ahí y en ese momento. No entra en mi cabeza, no lo puedo entender la tremenda golpiza que le dieron. Pido justicia y que la policía siga actuando como lo está haciendo. A mí no me cierra nada de lo que pasó», afirmó Silvana.

En este contexto, el Ministerio Público de Río Negro pide con urgencia aportes de información al número 0299154167314, el teléfono fijo de la unidad interviniente (0299) 5678300 Int. 820, el correo electrónico uft1cipo@jusrionegro.gov.ar o también puede realizarse una presentación personal en la sede de la fiscalía ubicada en Yrigoyen 303 de Cipolletti.