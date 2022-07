La «Tini Fest» es una fiesta que apunta a convertirse en un clásico de Santa Rosa. Tuvo una edición el verano pasado, se celebrará una este fin de semana por el Día del Amigo, y ya se piensa en la de fin de año, para el 31 de diciembre.

Este fin de semana, en la edición del Día del Amigo, en el Club Belgrano, se da la particularidad de que quien estará musicalizando será Fer Palacio, un joven de 32 años que se convirtió en un «boom», al punto de compartir vacaciones y festejos con los jugadores de la selección argentina de fútbol.

«Ferpa», como se lo conoce, tocó en estadios de fútbol colmados, en parques para miles de personas, supera el millón de seguidores en sus cuentas de YouTube e Instagram, y el sábado estará animando una fiesta en Santa Rosa.

¿Quién es «Ferpa»?

Palacio comenzó trabajando como ferroviario, el trabajo de su papá, además contó que también pasó por otras áreas, incluso intentó estudiar Ingeniería, pero su pasión iba por otro lado y finalmente fue detrás de ella.

Una noche de 2017 les propuso a unos amigos abrir un bar donde él pudiera empezar a probarse como Dj. «No teníamos plata. Les dije: ‘¿Nos sacamos un préstamo?’. Pude hacerlo gracias al recibo de sueldo de mi trabajo en el ferrocarril. Juntamos los ahorros y nos alquilamos una casa en San Antonio de Padua, la remodelamos y ahí hicimos un barcito bailable donde di mis primeros pasos como DJ. No tenía experiencia ni conocimientos: solamente un controlador que me había comprado para practicar», recordó con «La Voz».

Y explica cómo fueron sus primeros pasos con una bandeja: «A los 27 dije ‘Ya está, me voy a comprar el controlador, voy a practicar y le tengo que encontrar la vuelta’. En ese momento, YouTube no estaba tan fuerte como ahora, pero yo consumía mucho. Me puse a ver videos tutoriales para aprender y así fue: no tomé ningún curso, todo lo saqué de Internet».

La imagen.

«Ferpa» detalló en «La Voz» que «si me hubiese costado más no sé si hubiese tenido tanto apoyo de una, pero en seis meses ya tenía mi primera fecha en otro boliche. Me di cuenta en ese poco tiempo que los DJ laburaban muy poco con su imagen y, sin ser un genio del marketing, me empecé a mostrar un poco más. A los boliches al parecer les gustó lo que proponía y me empezaron a llamar de a poquito».

Además, contó que durante la pandemia siguió trabajando y creando sets, que al contrario de lo que podría esperarse, se difundieron aún más. Así, su fama siguió creciendo y llegó hasta el hito de tocar para la Selección.

En junio pasado compartió vacaciones en Ibiza con los jugadores del equipo de Scaloni, incluso algunos se animaron a prenderse a las bandejas en el cumpleaños de Leandro Paredes. Entre los principales invitados de esa fiesta se encontraban Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Emiliano «Dibu» Martínez, Javier Pastore, Ángel Di María y el mejor, Lionel Messi.

La «Tini».

El organizador del evento, Cristian Miranda, le dijo a LA ARENA que «la fiesta de verano, y la del día del amigo son una proyección para la de fin de año, que es la fecha en la que se reúnen acá en Santa Rosa todos los amigos, los que estudian o trabajan afuera, siempre vienen. Incluso es una fiesta bien del santarroseño, no vienen tanto de otras localidades como si va a pasar este fin de semana».

«El público pone la vara cada vez más alta, desde lo estético, desde la propuesta visual, la puesta en escena, entonces nosotros tratamos de invertir en satisfacer eso que el público reclama. La idea es destacarnos con lo que hacemos y llegar a pleno a la fiesta del 31. Siempre queremos que nuestras fiestas sean increíbles», señaló.

Y añadió que «traer a Fer Palacio es una inversión muy grande, porque es un artista que está imponiéndose a nivel internacional, cobra en dólares, por lo que estos últimos días han sido caóticos para nosotros, pero la idea era invertir para seguir imponiendo el evento».

«Decidimos absorber nosotros la diferencia de costos, porque el evento estaba proyectado desde antes, y mantener el precio de las entradas. Entendemos que ya es cara, por tratarse de un lugar cerrado, con capacidad limitada, por eso no queríamos aumentar, sabiendo que de todos modos nos va a quedar gente afuera por la demanda que hay», aseguró.

«Te permiten trabajar».

Miranda destacó la predisposición del municipio para poder organizar eventos de este tipo. «Es un evento que podría meter seis o siete mil personas al aire libre en verano, pero elegimos hacerlo en Belgrano que es el predio cerrado más grande de Santa Rosa, el que mayor capacidad habilitada tiene, para aproximadamente 2.500 personas. Pero además estamos ante una gestión municipal que tiene una predisposición a permitirte trabajar, algo que hace mucho no pasaba», aseguró.

Y añadió que «vos les planteás un evento, y quizás te piden mejorar una puerta, poner más baños, lo que sea, pero entienden que generás fuentes de trabajo, y te permiten trabajar. Esto es una noche, pero con el apoyo del municipio seguimos proyectando eventos a futuro. En este caso van a ser entre 2.000 y 2.500 personas las que asisten, y vamos a tener entre seguridad, personal de barra, de iluminación y sonido, de baños, unas 160 personas trabajando», cerró.

