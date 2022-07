La protesta se realizará en la Plaza San Martin a partir de las 19:00 horas. En la convocatoria de la concentración piden llevar velas.

El brutal crimen de la joven santarroseña Agustina Fernández en la ciudad de Cipolletti y la falta de avances en la investigación dispararon para este viernes una protesta en la capital pampeana.

La movilización está prevista para las 19:00 horas en la Plaza San Martín. En la convocatoria de la concentración, los organizadores piden llevar velas. «Exigimos Justicia por Agustina», dice la proclama donde se difunde la protesta.

Tal como informó este diario , durante la jornada de este miércoles la madre de Agustina -Silvana Cappello- se reunió con los fiscales que llevan adelante la investigación de la muerte de la estudiante pampeana en Cipolletti.

Cappello afirmó que desde el viernes pasado no tenía información desde la Fiscalía, a cargo del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y el fiscal Martín Pezzetta. Por eso pidieron una reunión para saber cómo iba la investigación.

Agustina fue atacada en un departamento del complejo en que vivía en Cipolletti, a dónde viajó para estudiar la carrera de medicina. El sábado 2 de julio fue atacada y golpeada ferozmente. Dos días después murió por las heridas recibidas.

Todavía no hay detenidos por el crimen. La muerte de Agustina conmocionó a Cipolletti, ciudad en la que hubo una marcha con casi 5.000 personas. La ciudad declaró tres días de duelo.

«Siguen avanzando y eso nos da un poco más de tranquilidad. Uno desde 500 kilómetros tiene la sensación de que se paró todo, pero no, están trabajando. Lo que pido es que el que sepa algo, el que tenga un mínimo indicio que me contacte por las redes sociales», dijo la madre de Agustina.

«Estoy de pié por ella. Hemos donado los órganos y varias familias están de pie gracias a ella. El que pueda dar un indicio se comunique conmigo. Cada cosita ayuda., nos mantiene de pie. Nadie está exento de lo que nos pasó», afirmó.

Con relación al identikit que se difundió, dijo que «esta persona supuestamente no era. Siguen buscando».

También aseguró: «no vamos a parar. No quiere que sea una más, ni una menos. No voy a parar. Por mi hija todo. La que es madre sabe, el que padre, tío, abuelo sabe lo que es pasarla mal con un hijo. Hoy veniamos en la ruta, tuvimos que parar y poner las balizas para llorar los dos. Es horrible que no se llegue a la verdad. Duele muchísimo. No podemos dormir, hace un día y medio que no comemos, no cenamos. La ruta es lo peor. Viajar 500 kilómetros para no tener respuesta».

Sobre Pablo Parra -el vecino y amigo de Agustina en cuyo departamento ser produjo el ataque y el asesinato de la joven santarroseña- dijo «no lo descartan».

«Me da tranquilidad lo que me dijeron en Fiscalía. Están avanzando. Ellos son padres. No pueden hacer la vista gorda, mirar para el costado. Más allá de que ellos no pueden perder la objetividad, pero que nos ayuden», reclamó Silvana Cappello.