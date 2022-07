Estas declaraciones salieron a la luz justo unos días después de que «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijera que De Paul podría quedar afuera del Mundial de Qatar 2022 si no llega a una pronta resolución con Homs. Como la modelo quedó en el medio de esta situación, su padre intervino y se sinceró sobre la interna familiar que existe con De Paul.

«Yo tengo algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal», confesó el padre de Homs. Acto seguido, largó una extraña declaración sobre el futbolista que dejó en evidencia las tensiones que hay en su vínculo: «Son chicos… Rodrigo no es mal chico, sí es un pe******, pero no es mal chico».

En este sentido, el padre de Homs reconoció que tuvieron una fuerte pelea recientemente en torno a la cuestión legal con su hija, aunque no entró en detalles. «Hay cosas, internas de la familia, pero nunca le voy a desear el mal. Me hizo enojar la otra vuelta, pero bueno, ya pasó y todo bien. Yo resumo cómo están las cosas y no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio”, concluyó.

Sin embargo, Horacio aclaró que la realidad entre su hija y De Paul no es tan conflictiva como lo muestran en los canales de televisión y que se guardan mucho cariño ya que se conocen desde que su hija tenía 14 años. «Camila jamás le desearía el mal a Rodrigo. Están viendo cómo solucionar el problema, pero es más lo que se habla que la realidad. Pero yo estoy seguro de que van a terminar de arreglarlo», finalizó.

Cuando Camila Homs fue interrogada sobre los dichos de su papá en un móvil dijo que no había escuchado aquellos audios. Al oírlos, reaccionó con sorpresa y declaró que «cualquier padre, cuando ve que un hijo no está pasando un buen momento por culpa de otra persona, se la agarra con esa persona”. «Pero yo hablo por mí, por mis dichos o hecho, no por lo que pueda decir mi entorno cercano, como es mi papá», cerró la modelo.