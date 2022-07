La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción a un proyecto de ley que obliga a que agentes de seguridad denunciados por violencia de género o intrafamiliar no porten armas fuera de su horario de servicio. La iniciativa fue presentada por la legisladora del PRO, Ayelén Acosta, analizada en la Comisión Banca de las Mujeres y aprobada por unanimidad el miércoles 6 de julio. Se aguarda que pronto sea ratificada por el Senado, brindando así un marco legal a una temática ampliamente discutida, tanto en la provincia como a nivel nacional.

Cabe destacar que el proyecto involucra a los uniformados que pertenecen a la Policía de Entre Ríos (PER) o al Servicio Penitenciario. Es decir, no alcanza a las fuerzas federales, sobre las cuales la Legislatura no tiene competencia. Prohíbe «la portación, tenencia y transporte del arma de dotación» a todos aquellos funcionarios que cuenten con demandas en contra, ya sea por violencia de género o familiar, siempre y cuando «sea considerado aconsejable por la autoridad de aplicación en virtud de las circunstancias y gravedad del caso, y con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes», tal cual se explica en el Artículo 1°.

«Venimos desarrollando en la Cámara una agenda muy importante respecto de la violencia de género. Se han aprobado muchas leyes al respecto, como por ejemplo la Ley de Cupo y Paridad Integral, que es un avance enorme», explicó Ayelén Acosta, autora del proyecto. Y agregó: «Antes de la presentación, investigamos antecedentes y legislación comparada. En Chaco y Provincia de Buenos Aires y dentro del Plan de Erradicación de Violencia de Género de Patricia Bullrich, en 2019, se hablaba de este tema, así que decidimos avanzar».

La legisladora explicó que en Entre Ríos no había, hasta esta instancia, leyes que hablen al respecto. «Sí hay resoluciones internas de la Policía, desde 2016. En el Servicio Penitenciario, nada. Por eso creemos conveniente que esto se plasme en una ley, para que tenga su continuidad en el tiempo. Hoy el jefe de la Policía y la ministra de Gobierno acompañan, pero mañana puede suceder que venga otro gobierno que no, y se retroceda. Con una norma, garantizamos que sea una política que trascienda gestiones», sostuvo.

Acosta aclaró que no sólo se trata de aquellos agentes denunciados por violencia de género, sino que también los que poseen denuncias por violencia dentro de sus familias: «Hay estadística que esclarece cómo, en viviendas donde hay armas de fuego, el riesgo es exponencialmente más alto, aumenta de forma alarmante». Y finalizó: «Sabemos que no es suficiente, pero entendemos que es una medida más, dentro de una batería de herramientas».

El puntapié para la presentación de la ley por parte de Acosta fue el femicidio de Úrsula Bahillo. La joven de 18 años fue asesinada en febrero de 2021 por su expareja, un agente policial que había sido denunciado por ella en la Justicia en reiteradas ocasiones. Pese a ello, él la mató y descartó su cuerpo. Posteriormente, sería condenado a cadena perpetua. El caso se convirtió en otro más del triste listado de femicidios en los que la Justicia, pese a estar alertada, no pudo defender a una víctima de violencia de género.