Santi Maratea brindó un testimonio sumamente llamativo para el mundo de las redes sociales y también para la política argentina. El reconocido influencer fue entrevistado por Luis Novaresio, que le consultó sobre la posibilidad de lanzarse como candidato a presidente de la Nación.

En un mano a mano que tuvo en La Nación+, Maratea comentó que mucha gente lo alienta a que se lance a la política y se presente como candidato a presidente. «Lo hablé en terapia el tema de la presidencia, porque me lo dicen demasiado», reconoció, en primera instancia.

Asimismo, el hombre que suele realizar colectas de dinero con fines solidarios explicó cuál fue la reacción de su terapeuta: «Nunca hablo en terapia de laburo y esa fue la primera vez. Se me cagó de risa la psicóloga. Primero arranca como un chiste y después entienden que lo digo con seriedad».

Por otra parte, y consultado por las diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, Santi Maratea señaló: «Nunca tuve mucha esperanza sobre Cristina, pero cuando ella arrancó yo era más chico y ella tenía un discurso muy integrador, de un progreso en comunidad, con la juventud y la diversidad como prioridades. Todo eso tiene mucho que ver conmigo». Y concluyó: «Pero me desilusionó, igual que Macri».

Qué dijo Santi Maratea sobre el suicidio de su madre

Acerca de lo que significó el suicidio de su madre, Santi Maratea reveló una anécdota particular con un comerciante: «Un día un hombre me vino a vender pañuelitos y le compré. Me dijo: ‘Ustedes, los que tienen plata, no tienen problemas’. ‘¿Cómo que no? Hace un año se mató mi vieja’, le respondí».

¿Cómo se tomó la decisión que eligió su madre? «Como fue un suicidio, había una parte de ella que lo eligió. Ella quería. Entonces hay un manto de respeto hacia su decisión», señaló el hombre de 30 años. Y reconoció: «Estaba muy enojado, pero lo canalicé muy bien y avancé».

Finalmente, Santi reflexionó acerca de la muerte: «Es un eterno papel en blanco en el que uno se imagina boludeces que pueden pasar. La que más me gusta es la que solo ven la muerte los que se quedan vivos, pero para el que muere todo sigue exactamente igual. Sobre todo lo pienso en el caso de mi vieja que se suicidó».

La colecta viral de Santi Maratea que salvó a un club de barrio

El influencer publicó varias historias en videos en formato selfie acerca de la nueva situación que le llegó y se le ocurrió colaborar. Allí, les explica a sus millones de fanáticos que en dicha institución «no tienen nada» porque «el Municipio de Ezeiza les dio un terreno donde entrenan, pero hicieron como una cancha con líneas de cal y se les borraron».

Además, el joven insistió con que «no pueden jugar de local porque no tiene alambre en ese terreno que les dieron, y por reglamento para poder poner una cancha tenés que poner alambre». «Entonces siempre juegan de visitante, tienen que pagar el bondi, no tiene un mango, la historia me entró», contó Santiago Maratea. «¡Imágínense que su sueño es jugar en la D!», aclaró.

En la misma dirección, el instagramer indicó que «más allá de eso, reciben 200 pibes» y remarcó que «muchos pibes que están en la calle o que están en el colegio y después no pueden estar en sus casas, van acá, entrenan y juegan». Al instante, recordó que «eso pasa mucho en Argentina, hay muchos clubes que son de barrio que reciben a todos los pibes y que no tienen como sustentarse y muchos desaparecen después».

Para terminar la explicación y directamente invitar a los usuarios a participar y colaborar, Santi Maratea concluyó: «Tienen un rol re importante en la sociedad y en Argentina, cualquier club deportivo tiene un rol importante en la sociedad». Más tarde, publicó el CBU y el link hacia el que quienes quisieran colaborar debían enviar el dinero.