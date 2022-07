Mendoza no escapa a la fiebre de colchones en caja. Petrios, una de las colchonerías más completas de Mendoza cuenta que a las nuevas generaciones les resulta más que atractivo y práctico pedir un colchón vía e-commerce, que le toquen el timbre abrir y ver en su puerta una caja de un metro de altura con los mismos beneficios que un colchón regular.

Cuando pensamos en modernidad a la hora de hablar de nuevas tecnologías del descanso podemos nombrar materiales más resistentes que se amoldan perfectamente al cuerpo, que son duraderos y de gran calidad. Pero difícilmente logremos imaginar todo eso… en una caja.

Sí, desde los tiempos de la cuarentena por coronavirus los colchones comprimidos y envasados al vacío son furor ya que facilitan su envío en un auto o correo. Y Mendoza no escapa a la fiebre de colchones en caja. Los que saben aseguran que pasamos un cuarto de toda nuestra vida en un colchón, y nuestra relación con este objeto se potenció aún más con la pandemia. Fue el momento en que muchos se dieron cuenta de que necesitaban camas o colchones nuevos, y a la comodidad de comprar online se le sumó el poder subir el colchón con una sola mano por escalera o ascensor.

Y es que el colchón en caja no solo es llamativo desde el punto de vista del marketing, sino que es una verdadera tendencia mundial que está cambiando la forma de acceder a este producto.

“A las nuevas generaciones -y no tan nuevas, pero cuya estructura de pensamiento cambió luego de la pandemia- comprar un colchón, cargarlo en un flete o arriba del auto y descargarlo en su casa o departamento no le resulta tan atractivo como pedir un colchón vía e-commerce, que le toquen el timbre, abrir y ver en su puerta una caja de un metro de altura”, cuentan desde Petrios, una de las colchonerías más completas de Mendoza, donde los colchones en caja resaltan de entre todos sus productos. Contrariamente a lo que podría pensarse, estos colchones no tienen nada que envidiarle a los tradicionales.

Petrios trabaja la marca Serta, casualmente una de las más vendidas del mundo, y que también ofrece colchones en caja. Espumas de alta densidad se combinan para lograr el nivel preciso de soporte y brindar un descanso de calidad. Cuenta con un exclusivo sistema de funda con detalles en pana y tejido de punto sumando más confort y suavidad. Su presentación en una caja lo vuelve ideal para ser transportado. Abrís la caja, desenrollás y disfrutás”, ostenta la marca.

En la Argentina, las ventas de colchones se incrementaron un 112% en 2019 y este porcentaje sigue en aumento durante este 2022; y los que venían en caja fueron los más vendidos de esa categoría.

En Europa, este porcentaje no es muy diferente: un 40% corresponde al colchón tradicional y un 60% en caja.

Si querés sumarte a esta nueva tendencia que unifica comodidad y minimalismo no dudes en ver los que ofrece Petrios.