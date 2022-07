La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de una acalorada discusión que incluyó gritos y chicanas entre el oficialismo y la oposición por el cruce que mantuvieron María Eugenia Vidal y Victoria Tolosa Paz. Reproches y acusaciones cruzadas por la responsabilidad de la crisis económica de parte de Juntos por el Cambio y del kirchnerismo.

Luego de aprobarse el proyecto de ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología y la Nanoteconología, Vidal solicitó la palabra para un apartamiento del reglamento para pedir que se incorpore en el orden del día el expediente que hace alusión a la necesidad de que Juan Manzur asista a la Cámara Baja a dar el informe de gestión: “No vino nunca”, protestó.

En ese sentido, la ex gobernadora señaló que los temas tratados en el recinto son importantes pero “no urgentes” y apuntó contra el Gobierno Nacional por la situación económica del país luego del convulsionado fin de semana que provocó la renuncia del ministro Martín Guzmán: “El gasto público no se detiene. Hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se comprometieron a reducir el déficit, aumentaron el gasto público 14% en términos reales mientras la recaudación creció al 4%. Todo esto es más deuda en pesos y más inflación. Hay angustia e incertidumbre entre los argentinos frente a lo que pasó y lo que puede pasar”. agregó mientras de fondo se escuchaban reproches de la bancada oficialista.

“Si no enfrentan los problemas, por lo menos tengan el respeto de escucharlos”, contestó la ex gobernadora bonaerense provocando aplausos de sus compañeros de bloque. “Que el Poder Ejecutivo no solo no nos de respuesta a nosotros sino a todos los argentinos no es admisible”, sentenció.

“Lo que pasó el fin de semana es el fracaso de dos años y medio de políticas económicas que trajeron más pobreza, más inflación y, por primera vez, que los trabajadores formales sean pobres”, enfatizó haciendo referencia a la salida de Guzmán y reclamando “un plan económico serio y consistente”. “Tienen un Presidente que dice y se ufana de no creer en los planes económicos”, agregó mientras una vez más los diputados del kirchnerismo volvían a manifestar su enojo contra la legisladora opositora que respondió: “No van a poder con gritos tapar la realidad”.

“Ni ustedes ni ninguno de los argentinos necesita que les diga que el bolsillo es cada vez más chico y la heladera está cada vez más vacía, o que no pueden llegar a fin de mes o no saben como pagar el alquiler; que los comerciantes de todo el país se levantaron sin saber si aumentar más o dejar de vender; esa es la realidad no importa el temario que pongan. La desconexión de la coalición gobernante con la realidad es total, aturde la forma en que ignoran el padecimiento de la gente; aturde que mientras el barco se hunde se peleen entre ustedes y aturde que para conducir la economía hayan elegido a una persona que en 2015 no dejó la plata de los sueldos y aguinaldos de 600 mil trabajadores”, continuó apuntando ahora contra Silvina Batakis.

Retomando el tema por el cual pidió la palabra, la diputada agregó que “el jefe de Gabinete no puede venir en agosto, tiene que venir antes a decirnos cómo vamos a salir de esto y cuál es el plan de Gobierno”. No estoy pidiendo más que lo mismo que ustedes nos pidieron en junio de 2019″, remarcó. “‘Hagan algo’, decían, cuando la pobreza era 5% más bajo que ahora; ‘hagan algo’ cuando el salario privado era de 930 dólares y hoy es de 520; ‘hagan algo’ cuando la inflación semestral anualizada era del 49% y hoy es de más del 80%; ‘hagan algo’ cuando cualquier podía comprar dólares a 45 pesos, hoy es de 126 el oficial y de 250 el dólar blue”, dijo comparando -desde su óptica- las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Y cerró: “No se trata de pasar factura, sino de usar la misma vara para todos”.

Tras la participación de Vidal, intervino el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. El diputado contestó las críticas de la ex gobernadora y recordó que el tema del informe de gestión de Manzur ya había sido hablado en la misma sesión de este martes: “La diputada preopinante no estaba en ese momento”. “Dijimos con claridad que nosotros ya estábamos haciendo las gestiones necesarias para avanzar en la presencia del jefe de Gabinete aquí en el mes de agosto”, repasó. “Si quieren que volvamos a empezar la sesión no tengo ningún problema”, chicaneó Martínez.

Fue Victoria Tolosa Paz quien luego pidió el uso de la palabra y elevó el tono de la discusión parlamentaria defendiendo el relato oficial de que “Argentina entró en un sendero de crecimiento y fundamentalmente de producción y de búsqueda de generación de trabajo”, pero aclarando que “no puede dejar pasar” lo que había dicho Vidal, “quien fuera responsable de la administración de la provincia de Buenos Aires, quien sí dejó a la provincia en niveles de endeudamiento inéditos”. “Creció un 68% la deuda en la gestión de la ex gobernadora”, enfatizó a los gritos la diputada del Frente de Todos mientras era abucheada por sus pares de la oposición.

“No vamos a permitir que se chicanee, porque quien está sacando la deuda adelante de la provincia es el gobernador Kicillof con una política de desendeudamiento a nivel nacional y provincial. Háganse cargo de la tamaña deuda que dejaron al Gobierno Nacional, a la provincia y a cada una de las provincias que sometieron con el pacto fiscal en 2017″, concluyó Tolosa Paz.