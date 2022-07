«El diálogo entre Alberto y Cristina no es secreto, es reservado», dijo Gabriela Cerruti

«El diálogo entre Alberto y Cristina no es secreto, es reservado. Secreto tiene que ver con esconder algo. Acá hablamos de diálogos institucionales o confidenciales, y me parece que está muy bien que sea llevado con cierto nivel de reserva y confidencialidad. Nos calmamos todos, y empezamos a pensar en el rumbo correcto y no en hacer un reality constante de la política», consideró la portavoz, en diálogo con CNN Radio.