Silvana Capello, la mamá de María Agustina Fernández, la joven pampeana, asesinada en Cipolletti, publicó este martes un emotivo mensaje, acompañado de una fotografía, donde recordó el día que viajaron por primera vez a la localidad rionegrina.

Agustina, a partir de ese día, se mudó a Cipolletti, para comenzar a estudiar Medicina.

Su mamá, en tanto, posteó una selfie, tomada por la propia Agustina, donde se la ve a las dos en el interior de un auto en pleno viaje camino a Río Negro. Era el miércoles 9 de febrero de este año.

«Ese 9 de Febrero viajamos por tu sueño hacia Cipolletti, lloraste la mitad del camino, decías maaa me da miedo, ese día lo terminaste feliz alquilando tu dpto, feliz de haber pisado la sede Toschi Medicina, volvimos cansadas y agarradas de la mano en el colectivo…me falta todo..me haces falta, no me puedo resignar, te quiero aca conmigo», fueron las conmovedoras palabras de Silvana bajo el hashtag #JusticiaporAgustina.

El mensaje, posteado en Facebook, tuvo una enorme repercusión evidenciada en mensajes de afecto y acompañamiento a la familia Fernández que estos días viajará a Cipolleti para reunirse con los abogados y tratar de ver cómo avanza la investigación.

Fuente La Arena