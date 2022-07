La inimputabilidad de los menores de 16 años y la violencia de género fueron dos temas de altísimo interés para el grupo del Instituto 1º de Mayo que participó en el encuentro.

Por primera vez, el programa del Superior Tribunal de Justicia, «Educación + Justicia» llegó a un colegio nocturno. Fue el jueves a la noche Instituto 1° de Mayo, ubicado en el barrio Centro de Empleados de Comercio, en Santa Rosa.

Allí 34 estudiantes se sentaron alrededor de las 20.30 a escuchar a la jueza de control, María Florencia Maza, y a la defensora oficial en lo penal, María Silvina Blanco Gómez y no se movieron hasta las 22.15. No solo escucharon con atención, sino que preguntaron, interpelaron y cuestionaron conductas, informó el STJ.

La inimputabilidad de los menores de 16 años y violencia de género fueron dos temas de altísimo interés para un grupo etáreo heterogéneo. Por eso las funcionarias explicaron claramente que la edad de inimputabilidad es fijada por el Congreso de la Nación –y solo él puede modificarla– y que la Justicia no ejecuta tareas preventivas ya que actúa después de que ocurren los hechos (recién a partir de ese momento, por ejemplo, puede ordenar restricciones de acercamiento, prisiones preventivas, la colocación de tobilleras electrónicas, etc.).

«¿Qué, un chico de 14 años no va a saber lo qué hace?», «entonces puede matar y no pasa nada», «yo conozco el caso de a alguien que se sacaba la tobillera y salía de la casa», «¿puede ser que alguien tenga cinco denuncias y no vaya preso», fueron algunos de los interrogantes.

Blanco Gómez y Maza recorrieron un extenso temario, que comenzó con una explicación generalizada sobre el funcionamiento y la organización del Poder Judicial y continuó con el rol de la defensa pública; las partes que intervienen en los procesos (jueza/a, defensa, fiscalía, querella); que la intervención judicial comienza a partir de una denuncia; el avance actual de los ciberdelitos; la obligación de los magistrados/as y funcionarios/as judiciales de cumplen con las leyes que dictan los legisladores/as más allá de opiniones personales; etc.

Ambas explicaron que algo más del 60 por ciento de las condenas que se dictan en el ámbito penal corresponden a abusos sexuales y violencia de género. Al referirse a esta última problemática, y al hacer mención a conductas estereotipadas y a la cultura patriarcal, ellas –que por sus funciones intervinieron en el caso– dieron un ejemplo simple y relativamente cercano en el tiempo (2018) de esas conductas. Recordaron que un hombre fue condenado por golpear y amenazar a su pareja porque la comida estaba muy salada.

Grooming y «sextorsión»

En ese contexto, se informó que dentro de la Justicia funciona la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, donde se puede recurrir para ser asistida, asesora y acompañada ante la decisión de realizar una denuncia.

Blanco Gómez remarcó la obligación de la defensa pública de representar a cualquier persona que lo requiera –más allá de su condición económica y del eventual delito que haya cometido– y de no poder excusarse por objeción de conciencia.

En el tramo final de la charla, y al hablarse de ciberdelitos, los estudiantes que cursan en el Instituto una formación profesional se exhibieron muy interesados (en algunos casos por sus propios hijos/as) en cuestiones relacionadas con el grooming, la sextorsión y los abusos infantiles cometidos a través de redes internacionales.

Esos delitos están asociados con la intención de personas adultas que, de manera velada y con falsas identidades, intentan obtener fotos o videos sexuales de menores o de pedir dinero a cambio de no difundir imágenes íntimas en las redes sociales.

«Educación + Justicia» es una propuesta del STJ que tiene como objetivo prioritario promover un acercamiento real de la sociedad pampeana a la Justicia y, fundamentalmente, de los/as alumnos secundarios que están próximos a cumplir la mayoría de edad.

A través de él se ofrecen distintas ofertas pedagógicas (asistencia a juicios, simulacros de juicio, charlas en escuelas, visitas guiadas y observación de un debate real compilado). El programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados.

Los colegios interesados en participar pueden contactarse con la Oficina de Comunicación Institucional en Santa Rosa (teléfonos 02954-451810 y 02954-323088, correo electrónico Prensa–STJ@lapampa.gob.ar) o en General Pico (02302-325868, correo electrónico mcerutti@juslapampa.gob.ar ).