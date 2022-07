Diego Topa apuntó contra Tini Stoessel y la repercusión que la cantante tiene con los más pequeños. El conductor infantil hizo un importante reflexión sobre la crianza de los más chicos y cómo repercute en los vínculos que forman con otros niños a partir de los contenidos que consumen. Además, se refirió al uso indiscriminado que le dan algunos niños a las plataformas digitales y cómo afectan en su desarrollo.

En una de las últimas emisiones de Mañanísima, ciclo que conduce Carmen Barbieri al aire de Ciudad Magazine, Diego Topa asisitió como invitado y allí reflexionó sobre el tipo de crianza que le da a su hija para evitar que le haga bullying a sus compañeros. «Para mí es un tema que está bueno hablarlo, porque el bullying está a flor de piel, y los más chiquititos sobre todo no saben que están haciendo bullying», empezó por explicar el exanimador de Disney.

En ese sentido, Topa explicó que, muchas veces, los niños no aprendían aquellas actitudes en su casa, sino que provenían del contenido digital que consumen en las diversas redes sociales y plataformas. «A veces tienen reacciones que uno dice ‘pero eso no lo ves en casa’… Y lo ven desde YouTube, o no sé. Hay que tener mucho cuidado», explicó.

Luego de este análisis, Topa propuso la iniciativa de que haya más filtro en YouTube y apuntó contra Tini Stoessel. «A veces hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini, ¡que son espectaculares!, pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está bueno, muy sexualizados. No está bueno y lo noto», afirmó el conductor y propuso que haya «un rango de edad por algoritmo de dos a cuatro años».

Diego Topa rompió el silencio y habló de su vida privada: «Lo pude contar»

Diego Topa rompió el silencio y aclaró un tema que intrigaba a muchas personas que lo siguen desde hace años. Tras haber construido una exitosa carrera televisiva como animador infantil de Disney, el conductor logró ganarse su público y consagrarse como uno de los artistas más aclamados por los niños. En este contexto, y tras muchos años de meditación, Topa se animó a hablar de su sexualidad.

En un reciente diálogo radial con La Once Diez y en el marco del Día del Padre, Diego Topa decidió hablar sobre la paternidad de Mitai y sobre cómo formó una familia junto a otro hombre. Además, el animador se sinceró y confesó que le costó mucho hablar de esta situación públicamente, ya que tenía miedo al qupe dirán y, sobre todo, a perder su trabajo.

“Lo pude contar, trato de cuidar lo que más puedo, si hay algo que tiene este medio es que me cuidan, porque m vida privada la cuido y esta manera es parte de mi vida y somos felices, una familia chiquita pero hermosa», declaró Diego Topa con gran alegría de poder hablar abiertamente de su vida privada.

En este contexto, Diego Topa reveló los motivo que lo llevaron a mantener esta situación «en privado» y celebró la posibilidad de poder hablar de su familia con libertad. «Uno viene con cosas de generaciones que no contás, que tenés miedo de perder el trabajo, trabajás en Disney, ¿cómo decirlo? Las cosas cambiaron tanto que es un orgullo poder sostener esto y que Mitai sea feliz con dos papás», aseguró el exconductor de Play House Disney.