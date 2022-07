Desde Cámara de la Construcción de La Pampa aseguraron que se incrementó la obra pública, pero advierten varias problemáticas como la falta de mano de obra, retrasos en pagos de Nación, falta de materiales importados y especulación de precios.

El presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, Hernán Pérez Habiaga, afirmó que nunca en la provincia hubo tanta obra pública en marcha. Aclaró que la obra privada, en cambio, está casi paralizada. El directivo reconoció, de todos modos, que hay retraso en las determinaciones de precios por parte del estado nacional, faltante de mano de obra y dificultades para conseguir materiales por la especulación y los efectos de la inflacióin.

«La cantidad de obra que hay es realmente muy grande. Puedo decir que es el mayor volumen que recuerde desde que estoy en actividad», afirmó el empresario.

Por otra parte, reconoció que eso «genera conflictos» a partir del contexto económico e inflacionario. «Por un lado, tanto volumen de trabajo generan falta de mano de obra importante. La situación general de la economía del país, con una inflación que no escapa a nadie, en algunos aspectos nos complica el funcionamiento», dijo en declaraciones a CPEtv.

El constructor explicó que «vos contratás una obra y la contratás a un monto. Ese monto para actualizar su valor, su relación de costo beneficio, tiene un sistema de actualización, redeterminación de precios. El sistema es muy bueno, es automático, funciona todos los meses. Permite atender la relación de costos. Pero se ha dado en los últimos años por el aporte de la obra nacional con el sistema de redeterminación no son tan ágiles ni tan expeditivos como en la provincia».

«Eso genera inconvenientes, hasta seis meses de atraso en el pago de redeterminaciones, con estos niveles de inflación, en seis meses en construcción tenemos un 40 o 50 de aumento en los costos», protestó.

El empresario contó que están «trabajando mano a mano con el estado provincial para que Nación agilice el pago de redeterminaciones para que las obras puedan seguir».

Por otra parte, el constructor dijo que faltan algunos materiales. «Cemento hay provisión. Pero hay inconvenientes con lo que es importado», diferenció. Y dijo que en otras provincias la situación es más grave, ya que inclusive en Corrientes se declaró la emergencia de la obra pública.

«La mayoría de lo que falta son elementos importados, acero inoxidable, válvulas, bombas…», indicó. Además, Habiaga dijo que «si hay que salir a comprar precios, no te van a pasar precio, te van a hacer esperar, pero lo podés conseguir buscando mucho, no en la misma dinámica que antes, que se resolvía en una semana, ahora te puede llevar un mes».

Consultado sobre la especulación en el sector, dijo: «Entiendo al vendedor porque si vende y después no la puede reponer porque no se la entrega y se queda con el dinero y después no puede reponer lo mismo que vendió, es un tema. El fabricante si realmente tiene problema y no puede fabricar lo que vende, siempre en la vida hay gente que quiere hacer las cosas bien y no puede y hay gente que especula».