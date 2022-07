La mamá de una niña de 13 años que concurre al colegio secundario “Santa Teresita” (foto) de Embajador Martini, denunció que su hija es hostigada por un compañero de curso, de la misma edad.

Además, dijo que el menor le envió a su hija mensajes de elevado contenido sexual y violento y que estas acciones son avaladas por la madre del niño.

La mamá de la menor radicó una denuncia policial por supuesto bullying y hostigamiento. Sostiene que los problemas empezaron hace un tiempo, cuando el chico comenzó a molestarla, rayándole los elementos de estudio en el aula, e incluso le habría enviado una nota muy subida de tono con exabruptos que preocuparon a la mujer.

Ante esta situación, la mujer hizo entrega de la carta en la dirección del Colegio Santa Teresita, donde se produjeron las violentas situaciones.

Sin embargo, el desencadenante de la denuncia fue un audio enviado por la progenitora del supuesto agresor, una mujer de alrededor de unos 40 años.

Según detalló el portal Infotec, el mensaje dice «mira nenita a mí ya me tenés cansada, querés decirle a tu mama, querés decirle a la P…. (mamá de la menor) que venga que la espero acá, pero yo ir a la escuela por semejante pelotudés, porque vos no sabes comportarte como una señorita querida, no sabes hacerte respetar nenita, no es culpa de mi hijo, mi hijo es hombre y si vos no sabes hacerte respetar el más vale que te va a decir cosas mi amor…».

La denunciante destacó que desde la dirección del colegio se han ocupado del tema y han intentado que la situación cese. Convocaron a varias reuniones para tratar de mediar en la conflictiva situación, pero sin resultados positivos. Al momento de la denuncia, la madre de la víctima hizo entrega de copias de las Actas de esas reuniones, elaboradas por los directivos del colegio Santa Teresita.

Además, la mujer contó que no es la primera vez que tiene problemas con «esta familia». Y puntualizó que un hijo mayor se vio obligado a abandonar el Colegio hace algunos años por la «persecución» que sufrió par parte de un hermano del actual acusado.

«No quiero que la historia se vuelva a repetir con mi hija y justamente con otro integrante de esa familia, con el agravante que intervienen la madre y el hermano del menor, compañero de mi hija», expresó la denunciante. «Espero una respuesta positiva de la Justicia para que esto se termine», concluyó.