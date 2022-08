La jefa comunal se manifestó en las últimas horas ante el pedido que realizan algunos empleados del corralón municipal solicitando un aumento en los adicionales, “lo que se está reclamando de parte de un grupo de no más de 15 o 16 personas es un aumento de un adicional que ellos tienen por mayor responsabilidad por manejar las herramientas como camiones, tractores, motoniveladoras, palas, en realidad están pidiendo 30 mil pesos por encima de lo que es un adicional por mayor responsabilidad de 10 mil pesos, que es lo que cobra habitualmente la persona que tiene mayor responsabilidad dentro de la municipalidad”.

Mónica Curutchet además agregó, “esto no es un pedido de aumento de salario, porque si no parecería que la municipalidad está incumpliendo con un aumento que está pautado y eso no está pasando”, la intendenta castense en otra parte de la entrevista agregó, “somos una gestión que ha tomado muy en serio el trabajo de equiparar sueldos dentro de la municipalidad y estar atento a la necesidad de cada uno de los trabajadores, queremos que trabajen cómodos, sabiendo que estamos mirando que sus condiciones de trabajo estén dadas, también hemos cumplido con el pedido de la ropa solicitada por paritarias”.

La intendenta además sostuvo que durante este invierno se implementó la reducción horaria para aquellas personas que trabajaran en espacios públicos debido al fuerte clima de invierno. Por otro lado, la funcionaria castense adelantó que durante el mes de agosto se anunciará un aumento para los empleados jornalizados, “se va a anunciar un aumento del 18% que se va a completar en septiembre”