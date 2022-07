«Lo que estamos viendo es que los casos de Covid-19 ahora son muy, incluso a los del año pasado., esto es congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, decaimiento y dolor muscular», señaló el médico infectólogo,, delde la

Para Hojman, «hay una menor incidencia sobre las vías respiratorias bajas, es decir, sobre el pulmón», aunque señaló que, «frente a este tipo de cuadros que no se presentan graves, las personas consultan mucho menos«.

En el mismo sentido, la médica infectóloga, Elena Obieta, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), destacó que «producto de las vacunas ya no vemos esos pacientes que ingresaban con insuficiencia respiratoria, iban a terapia y muchos de ellos se morían«.

Obieta también indicó que se presentan menos casos de personas con Covid-19 que tienen manifestaciones en la piel. «Durante el primer año veíamos muchos pacientes con manchas dérmicas, a veces pruriginosas que picaban, incluso eritema pernio (sabañones), y hoy este síntoma prácticamente no está», detalló.

Al describir el cuadro de coronavirus actual, la especialista indicó que «se ve un poco de fiebre, mucho dolor de garganta, mucosidad, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza y escalofríos (piel sensible), aún sin fiebre alta». «Las nuevas variantes parecen afectar más lo que llamamos vías aéreas superiores«, precisó.

No obstante, también observó que «la gente hoy tiene dolor de cuerpo, un poquito de fiebre, dolor de garganta, está toda la familia igual y te dice: ‘tengo gripe’ pero no se testea. Entonces no sabremos si eso era adenovirus, influenza o coronavirus«.