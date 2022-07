Silvana Cappello, la mamá de Agustina, afirmó que le duele «muchísimo» que la investigación apunte al identikit de una persona no identificada. Insistió en que el ataque a su hija «no fue sólo un robo». El paso de los días la desespera. «Estoy viviendo una pesadilla», dijo.



Silvana Cappello, la madre de la joven santarroseña de 19 años asesinada en Cipolletti, atraviesa días de mucho dolor. El paso del tiempo la desespera y necesita encontrar respuestas a lo que pasó con su hija, Agustina Fernández. «Pasan los días y es peor, no tenés una respuesta. Para mí, esto es una pesadilla. La quiero ver, la extraño horrores», expresó.



Designó a un abogado particular que tiene matrícula en Neuquén y a un perito de parte. Y la próxima marcha que se haga en Cipolletti contará con su presencia.



«Yo veo todo muy frenado, necesito ir y que me digan las cosas en la cara. Yo no quiero que nos tomen el pelo y que lo que pasó con mi hija quede impune», manifestó la madre de Agustina.



También realizó duras declaraciones respecto al devenir de la causa. Ya pasaron más de dos semanas y no hay certezas del autor o los autores del hecho. Ella, además, está convencida de que «no fue sólo un robo».



«Un femicidio»



La madre de la víctima está segura de que su hija conocía o había visto alguna vez a la persona que la mató a golpes en su cabeza. Por eso, la teoría que maneja su abogado va por ese lado. «Nosotros no descartamos que haya sido un femicidio», sostuvo la madre de Agustina.