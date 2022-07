«¿Melanie qué venís haciendo para que el universo te responda con trabajo?», le consultó Nicolás Occhiato, conductor de «Nadie dice nada», en Luzu TV. «Escribo cartas, busco laburo como loco también. Busco cualquier lugar, yo necesito trabajar, pagar la facultad. Aparte estoy con una deuda grande en la facultad… Ay, voy a llorar«, se quebró.

«¿De cuánto es?», le consultaron desde el panel: «80 mil pesos», respondió de forma contundente.

Allí, decidieron poner un alias de Mercado Pago para poder ayudarla a recaudar el dinero necesario para terminar con sus deudas. Y pasó lo inesperado: la gente que estaba escuchando el programa se solidarizó con la chica y comenzó a donarle dinero.

«Hay 180 mil pesos, no lo puedo creer. Yo no quiero cargar a mi familia con mis problemas, por eso se me fue juntando. Ahora hay 300 lucas, que locura», se sinceró. Y añadió: «Gracias a todos es un momento vulnerable muy difícil gracias de corazón».

Por último, Occhiato, visiblemente conmovido, reflexionó: «Gracias a la gente que nos escucha, habla de una empatía y de un sentido de ponerse en el lugar del otro. Me enorgullece que nos siga esta gente, que nuestros oyentes sean así».