El BID es conducido por Mauricio Claver-Carone, funcionario clave de la gestión de Donald Trump que ayudó para que el FMI le otorgara el crédito de 57 mil millones de dólares a Mauricio Macri. En paralelo, el embajador Jorge Argüello realiza gestiones en la Casa Blanca. Además, junto a Kristalina Georgieva coincidieron en mantener los objetivos fijados en el actual programa. “No se habló de modificar metas”.

Batakis mantuvo una intensa agenda en Estados Unidos que incluyó reuniones con Georgieva, autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del Banco Mundial e inversores. En la diagramación de estos encuentros trabajó el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello. La única acompañante de la ministra fue la viceministra de Economía y secretaria de Política Económica, Karina Angeletti. El plato fuerte de la jornada fue cuando se vio cara a cara Con Georgieva, con quien ya había mantenido un contacto por videollamada apenas asumió en el Palacio de Hacienda.

Esa reunión de trabajo duró tres horas. Primero estuvieron Batakis y la titular del organismo a solas unos 20 minutos, luego unos 40 minutos de intercambios entre los equipos y finalmente un almuerzo que se extendió por dos horas. “Respaldó las medidas”, aseguraron desde la comitiva oficial a este portal y destacaron que “no se habló de modificar las metas” y que “los compromisos tomados a junio están cumplidos”. También hicieron referencia al contexto internacional signado por la guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuente crisis energética y alimentaria.

La conclusión de ambas funcionarias fue que se trató de una reunión “productiva” y “constructiva”. De la reunión en el Directorio del Banco Mundial con el director general de Operaciones, Axel van Trotsenburg, se llevó una buena noticia ya que se aprobó un financiamiento de U$S 200 millones, impulsado por la innovación y con foco en la creación de empresas productivas de base tecnológica, el apoyo a los emprendedores y el acceso al capital privado.

Claver-Carone publicó una columna de opinión en en Wall Street Journal donde argumentó las razones por las que la entidad no puede girar a la Argentina unos 500 millones de dólares. “El éxito de la Argentina es el éxito del BID, pero el tumultuoso historial financiero de Argentina afecta singularmente a los costos del banco. El BID debe proteger su capacidad de ayudar de forma fiable a todos sus 26 prestatarios, incluidos los países pequeños con pocos recursos”, expresó. Y añadió: “Por mucho que el BID quiera aprobar nuevos fondos para la Argentina, no puede dar el visto bueno a las solicitudes para hacerlo sin asegurarse prudentemente de que tiene un impacto en el desarrollo”. Claver-Carone llegó a su actual posición como el único candidato, después de que Estados Unidos, principal accionista del BID, rompiera una regla no escrita que rigió a lo largo de las seis décadas de vida de la institución, según la cual un latinoamericano ejercía la presidencia, secundado por un estadounidense.