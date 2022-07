ARA San Juan: fuerte repudio al fallo que sobreseyó a Mauricio Macri en la causa por espionaje

Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, expresó: «Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos».

El director de la AFI, Agustín Rossi, dijo estar «absolutamente convencido que en el espionaje de los familiares del ARA San Juan el responsable es Macri», en declaraciones a El Destape.

«Era harto evidente que no podían negar que se había hecho espionaje. Metieron esa acción dentro de la legalidad escudándose en lo que significa la seguridad nacional. Es imposible de creer que ese colectivo de familiares, que era altamente vulnerable desde el punto de vista psicológico, pudiese atentar contra la seguridad presidencial», agregó Rossi.

En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, se solidarizó con los familiares de las víctimas tras el vergonzoso fallo y pidió honrar «la memoria de los 44 héroes del submarino».

El senador Mariano Recalde, quien además es integrante del Consejo de la Magistratura, se quejó de «la arbitrariedad que reina en el Poder Judicial de la Argentina y que abona a la desconfianza y el escepticismo de la sociedad» y dijo que «es hora de que nos ocupemos de lo importante y trabajemos para tener una Justicia seria y eficiente de verdad».

«Mientras discutíamos esto en el Consejo de la Magistratura, Bruglia y Bertuzzi sobreseían a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Ya sabemos por qué quieren mantenerlos en ese lugar», expresó Recalde.

Por último, también aludieron al fallo que sobreseyó al expresidente y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Nicolás Del Caño.

«En los últimos días salieron tres fallos protegiendo el espionaje ilegal de Macri, Bullrich y Larreta. Se emitieron en los casos del ARA San Juan, familiares de Santiago Maldonado y el sistema de cámaras de la Ciudad. No puede ser casualidad«, tuiteó Bregman.

«Ganó la impunidad del poder. Los jueces de Macri salvan a Macri por el espionaje a familiares del ARA San Juan», publicó Del Caño.