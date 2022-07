Alberto Fernández casi no tiene poder. Institucionalmente es el presidente y tiene la lapicera, pero ya no hay quien lo siga. Los gobernadores, intendentes y la CGT, que lo apoyaban, le soltaron la mano. La mayoría de sus ministros ya no responden a él y algunos hasta cambiaron la orientación de sus comunicaciones.

En el peronismo nadie quiere que Alberto renuncie; Cristina tampoco. Sin embargo, ya no hay margen para ampliar la coalición ni para delegar el poder en otros. Cada vez que lo hizo algo salió mal. Entonces, es necesario tomar las decisiones de otra forma. Hoy todos creen que lo mejor es que asuma Cristina de alguna manera. Preferentemente, con Alberto manteniendo las formas. Ven que es lo mejor para evitar un vacío de poder.

Otros sectores del peronismo consideran que toda esta situación puede terminar en un adelantamiento de las elecciones para octubre o febrero.

Fernando “el Chino” Navarro, líder del Movimiento Evita y uno de los pocos aliados que le quedan a Alberto, planteó esta semana: “Alberto no va a renunciar; es un tipo que tiene valor”.

La preocupación por la situación del país llegó a Estados Unidos. Quizás por eso, esta semana, el embajador Mark Stanley hizo recorridas por el conurbano bonaerense ampliado. Estuvo en La Plata en la Legislatura y con el intendente del PRO Julio Garro. Asimismo, con los principales intendentes o referentes peronistas del conurbano: estuvieron Martín Insaurralde (anfitrión en Lomas), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas) y Gustavo Menéndez (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes), entre otros.

Intendentes del conurbano con el embajador de Estados Unidos Mark Stanley

Escuchó de primera mano los problemas de sus lugares y, al final, bajó un mensaje: “Ustedes tienen comida, tienen la segunda reserva de gas mundial en Vaca Muerta, la tercera de litio… Tienen la oportunidad de proveer al mundo que, por la guerra, atraviesa una crisis importante”, planteó.

El mensaje fue recibido claro por los presentes: «Estados Unidos va a apoyar».

El pacto social:

Desde El Calafate, Cristina propone un nuevo pacto. En su último discurso, volvió a hablar de un acuerdo político. “Ni yo voy a renunciar a mis creencias ni le voy a pedir a nadie que renuncie a las de ellos. Pero tenemos que encontrar un punto de coincidencia común porque si no no va a haber Argentina para nadie”, sostuvo.