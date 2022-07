Con producción ejecutiva de Salma Hayek y José Tamez, Santa Evita llegará muy pronto a Star+. La serie está basada en el libro homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez y aborda la intrigante historia sobre el cuerpo embalsamado de Eva Perón.

¿A qué hora se estrena Santa Evita?

Con siete capítulos, la producción original Santa Evita se estrena el 26 de julio, en exclusiva, en Star+. La serie se estrena en Latinoamérica a las 2:00 AM de México, a las 3:00 AM de Colombia, y a las 4:00 AM de Argentina y Chile.

La serie forma parte de las producciones de Star+ desarrolladas íntegramente en la región y se alinea con el compromiso asumido por The Walt Disney Company Latin America de producir contenido localmente relevante para sus servicios de streaming, en alianza con productoras locales, destacando el talento local.