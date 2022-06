El intendente Gustavo Cein recibió al mandatario pampeano y a su comitiva, integrada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton y el administrador Provincial del Agua, Fabricio González Martín. También estuvieron presentes los empresarios oferentes, funcionarios municipales y vecinos de la localidad.

El jefe comunal agradeció la presencia del Gobernador y destacó “la importancia de que este tipo de actos administrativos sean descentralizados y se lleven a cabo en estas pequeñas localidades”.

“Esta obra -aseguró Cein- causará un impacto en toda la población de La Maruja, mejorará la cantidad, la distribución y las terminales domiciliarias. Les agradezco por estar presentes día a día con nosotros y preocuparse, a través del trabajo, para que cada vez más marujenses podamos quedarnos y desarrollarnos en el lugar en el que estamos arraigados y elegimos vivir”.

400 hogares beneficiados

“Esta licitación beneficia a 400 hogares de La Maruja -dijo Ziliotto-, pero sabemos que no podemos detenernos, que con esto no alcanza. Hay necesidades, y cuando las hay aparece un derecho. Y los derechos se activan una decisión de tener un Estado presente. Por eso no nos detenemos e intentaremos apoyar el proyecto del Gustavo -Cein- de invertir en el parque industrial para seguir generando actividad económica y mano de obra directa”.

Ziliotto detalló que el intendente está comenzando 8 viviendas en La Maruja, en un plan mancomunado entre Provincia y Nación. “Y, como digo siempre, vivienda que se termina, vivienda que comienza; porque eso no sólo da la dignidad de tener un techo propio sino también la dignidad de tener trabajo”.

“Hoy -dijo Ziliotto- hacemos en La Maruja una inversión de 200 millones de pesos, eso marca que no hay pueblo chico ni grande, lejano ni cercano; hay personas que necesitan del Estado provincial y del Gobierno municipal. En ese camino nos van a encontrar”.

Descentralización e igualdad de oportunidades

El mandatario pampeano afirmó que “siempre es un gusto recorrer cada localidad de nuestra Provincia, en el marco de una histórica costumbre que inauguramos en el Gobierno de Carlos Verna, cuando decidimos que la descentralización sea la nave insignia de las políticas públicas, porque tiene como eje la igualdad de oportunidades en cada rincón de La Pampa”.

“Seguimos profundizando la descentralización porque los recursos se gastan en cada una de las localidades y en relación a las decisiones que toman las autoridades que están conviviendo con el problema. Cuanto más cerca de la gente se toman las decisiones -enfatizó el Gobernador- menos margen de error tenemos para equivocarnos”.

Sostener la actividad económica

El Gobernador aseveró que en medio de una gran crisis económica mundial y nacional, “le corresponde al Estado hacerse cargo de mantener el nivel económico que tiene la Argentina y asignar más recursos para sostener la actividad económica. Esto se ve en La Pampa, donde hay una gran inversión en obra pública, hay más de una obra en cada rincón de la Provincia y tenemos una clase empresarial que acompaña no sólo ofertando sino también apostando a generar trabajo privado”.

No olvidó destacar el “gran acompañamiento del Gobierno nacional, “después de haber quedado huérfanos desde el 2015 al 2019, la inversión nacional en estos últimos años alcanza a los 42 mil millones de pesos. Sumados a casi 20 mil millones de pesos del presupuesto provincial. Esto es lo que da movilidad a la actividad económica”.

Detalles de la obra y ofertas

La renovación de la red de agua potable de La Maruja consiste en la provisión de materiales, mano de obra, equipos y todos aquellos insumos necesarios para ejecutar la segunda etapa de la red de agua potable.

Con un presupuesto, calculado a mayo de 2022, de $ 203.249.000; y un plazo de ejecución de 300 días, la obra incluye la instalación de una nueva cisterna de 100 m3, contigua a la cisterna existente y de idéntica capacidad; la ejecución de nuevas cañerías de ingreso y egreso hacia ambas cisternas; el desmantelamiento de la cámara de bombeo existente, la construcción de una nueva cámara con una capacidad para albergar una bomba adicional y la ejecución de obras complementarias en el predio.

Se renovarán 13.800 metros de cañería y se realizarán 400 conexiones domiciliarias; con la correspondiente reparación de veredas y de pavimento.

El financiamiento, con fondos del Tesoro Nacional, está incluido en el Plan Federal de Agua y Saneamiento, que delegó el manejo de las obras en la Administración Provincial del Agua, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Tres fueron las empresas oferentes durante la apertura de sobres: Servicios Workmen S.A. cotizó $ 223.757.566,45, José Rubén Fernández $ 161.518.449,94. y Edilar S.R.L. $ 188.103.223,07.

Convenio

En el marco del Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales, el Gobierno de La Pampa y la Municipalidad de La Maruja firmaron un convenio para la ejecución de “Tareas de limpieza y mantenimiento de canales pluviales”. Es una inversión de $ 2.250.000 y tiene un plazo de ejecución de 30 días.

El convenio fue rubricado por el Administrador Provincial del Agua, Fabricio González Martín y el intendente de La Maruja, Gustavo Cein. Refrendaron el documento el ministro Julio Rojo y el gobernador Sergio Ziliotto.