La diputada nacional Victoria Tolosa Paz defendió este domingo el programa de segmentación de tarifas dispuesto por el gobierno nacional e hizo hincapié en que los usuarios se registren para que no les quiten los subsidios.

En declaraciones a Radio 10, la legisladora adelantó que esperan para la semana que viene la puesta en marcha del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), un sistema que permitirá diferir y segmentar a los usuarios. En ese marco consideró que la inscripción “es clave para que Estado pueda proteger a quienes lo necesitan”.

Según Tolosa Paz será una transformación “trascendental que va a permitir que el sector que pueda pagar, pague lo que vale; mientras que el que no puede va recibir ayuda del Estado”.

El esquema de segmentación de tarifas crea tres grupos de usuarios en el AMBA de acuerdo a sus ingresos: altos, medios y bajos, con el objetivo de reducir los subsidios, tal como había sido anunciado durante las audiencias públicas de mayo. Con todo, se estima que el 90% de los usuarios del AMBA no sufrirán incrementos en sus facturas de luz y gas.

“Queremos volver a transformar algo que para nosotros le hizo mucho daño a la economía Argentina, que es que los sectores que tienen capacidad económica puedan pagar la luz y el gas lo que valen”, sentenció Tolosa Paz.

Si bien precisó que el decreto rige para el AMBA, dijo sobre el alcance de la medida: “Toda la Argentina, a partir de los convenios que logren los gobiernos provinciales con la Nación, tienen la posibilidad de ser beneficiarios de este programa nacional de subsidios a la energía y al gas”.

En cuanto a los jubilados y jubiladas, que pese a estar inscriptos en la ANSES deberán inscribirse en el RASE para acceder o mantener el subsidio, explicó: “Es clave que se anoten”. Según argumentó, “el Estado conoce a la perfección a los jubilados de la mínima, a los pensionados, a los que tienen planes sociales y a los informales, pero las distribuidoras tienen una enorme dificultad en asociar a una persona con su medidor”.

“La Argentina tiene 16 millones de medidores de energía, pero en ese universo no todos tienen el servicio a su nombre”, completó. Y concluyó: “Se estima que hay un tercio de la población que vive en casas o en departamentos donde el servicio no está a su nombre, por eso la campaña para que se anoten es clave para que Estado pueda proteger a quien tiene que proteger”.

Cómo se aplicará la segmentación de tarifas

En cuanto a la implementación concreta del nuevo esquema, Tolosa Paz dijo que hay una indicación del presidente de la Nación Alberto Fernández en cuanto a que se haga progresivamente, de junio a diciembre. “El salto en la tarifa no es inmediato, ni siquiera para las personas que tienen capacidad contributiva”, agregó.

Sobre ese último punto precisó que “va a haber alertas”, algo que graficó de la siguiente manera: “Un jubilado o jubilada va a poder ingresar al registro, con la ayuda de nietos y de algún vecino, o bien con la ayuda de la ANSES o en alguna dependencia de la distribuidora cercana a su domicilio. Ahora, si estos jubilados no se enteraran o no lograran inscribirse, no les va a llegar el aumento completo de la tarifa plena. Este aumento será en tres bimestres de junio a diciembre. La primera cuota será de 1000 pesos”.

El decreto presidencial crea la figura de “usuario”, que permite ingresar a un registro su nombre y el medidor que tiene asociado a su hogar, al lugar donde vive, a su casa de todos los días.

Cabe recordar que la segmentación reconoce tres niveles de usuarios, de los que solamente el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios.