Aún en el peor escenario de pandemia quedó evidenciado que el contar con recurso humano calificado es igual de importante que dotar a los establecimientos asistenciales con equipamiento de última tecnología.

Desde el Ministrio de Salud y a través del programa “La Pampa Cardioprotegida” permanentemente se trabaja en capacitaciones para los equipos de salud y la comunidad en general brindando las estrategias necesarias, para que cada pampeana y pampeano tenga los conocimientos básicos de reanimación para hacer frente a un evento de muerta súbita, brindando una respuesta oportuna y eficaz.

El contar con las herramientas necesarias para dar respuesta frente a eventualidades es de vital importancia

Una situación de extrema urgencia se vivió días atrás en la localidad de Alta Italia, donde una persona se encontraba disfrutando de un momento de esparcimiento en un evento social, cuando un paro cardio-respiratorio la dejó completamente desvanecida. Oportunamente uno de los trabajadores del Centro de Salud se encontrara colaborando e inmediatamente comenzó con el trabajo de RCP (Respiración Cardio Pulmonar) mientras se esperaba la llegada de la ambulancia con el personal médico de guardia.

Inmediatamente, al darse cuenta de la gravedad de la situación, procedió a desfibrilarla con el equipamiento portátil, buscando su reanimación, mientras se la estabilizaba para su traslado al Centro de Salud.

Rápidamente fue ingresada a la sala de terapia intensiva, recientemente remodelada y acondicionada, donde comenzó su recuperación.

“Estaba bailando con una amiga en un baile de jubilados cuando de pronto, no sé qué más pasó”, comentó Estela Maris Olguín. “Tuve la suerte que un enfermero, Aldo Bazán, estaba presente y me hizo RCP mientras llegaba la doctora Pamela Ulivetti acompañada de Cristina Pagola, que es otra de las enfermeras. Tuve un infarto, y el trabajo de la gente de Salud me salvó la vida, me cuidaron en todo momento hasta que me trasladaron primero a General Pico y luego a Santa Rosa, donde me colocaron un stent ya que se me había tapado la arteria principal del corazón. A veces tenemos que valorar lo que tenemos, más en las localidades pequeñas. Tenemos un centro asistencial excelente y un equipo humano maravilloso”, agregó Estela Maris.

Consultada al respecto, la doctora Ulivetti, directora del Centro de Salud, recordó que “esto surgió a raíz de una situación que suele ser frecuente en las distintas localidades. Si bien en este caso el resultado fue exitoso no siempre se da este resultado y por cómo se vivió tuvo una connotación muy particular en la localidad. Todo esto deja ver la importancia que tienen las capacitaciones que se vienen realizando por parte del el equipo de Salud y la importancia de contar con el equipamiento apropiado. El solo pensar que con tus manos das vida es algo tan simple y a la vez tan inmenso. En el marco de las distancias que tenemos en La Pampa la diferencia muchas veces la hace la capacitación. Pero no solo en los equipos de Salud sino también en la comunidad, ya que el solo hecho que cualquier ciudadano esté capacitado para realizar una RCP da la opción a que todo individuo tenga las mismas posibilidades de sobrevida”.

Finalmente la profesional médica remarcó: “Sabemos que la patología cardíaca es una de las causas de mayor mortalidad a nivel mundial, por eso no solo el equipo de Salud debe estar convencido que la reanimación cardio-pulmonar precoz y de calidad, sumado a la desfibrilación temprana, es la manera de darle mayores posibilidades de vida a la persona que se encuentra en situación de paro cardíaco. Como equipo tenemos todas las herramientas para capacitarnos y es lo que tratamos de hacer, buscando también sensibilizar a la comunidad en ser parte. Hoy una vida se logró salvar, por el principal hecho de que un vecino estaba capacitado, actuó y se activó el sistema de emergencia a través de nuestra guardia. Y eso para nosotros es grandioso y gratificante”.