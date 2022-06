En el día en el que se cumplen 36 años del gol de Maradona a los ingleses, la empresa Kephi Gallery realizará una subasta online en honor a Diego: se trata del manuscrito de la canción de Rodrigo, La Mano de Dios.

El precio inicial para poder participar de la subasta está fijado en un millón de BUSD, moneda digital cuyo valor está sujeta a las variaciones del dólar.

El comprador final de la subasta se llevará, entonces, el manuscrito de forma digital asociado a un NFT que garantizará el hecho de que se trata de una pieza única y auténtica.

Se trata de una verdadera reliquia: está escrita en lápiz y tiene enmiendas en birome azul. Además, lleva la firma del autor del tema, Alejandro Romero, y la fecha en la que fue escrita, 29 de febrero de 2000. El cordobés fue solo el intérprete.

La Mano de Dios fue uno de los temas más exitosos del cuartetero: superó récords de venta y se convirtió casi en un himno para hablar del 10. La canción surgió incluso, a partir de una especie de inspiración divina, según contó Romero.

“Estuve dos horas con una hoja vacía sin inspiración en un momento muy particular de mi vida porque no abundaban las oportunidades. En ese momento, en una especie de rezo entre lágrimas, le decía ‘dame una mano, una canción que le guste a Rodrigo y que la grabe’. Sería por lo menos un incentivo para mi vieja que me apoya. Si escribía algo era una señal para que siga con la música y si no escribía nada me dedicaría a otra cosa”, contó.

Y allí, según lo que explicó el periodista especializado Federico Bareiro en una entrevista, reconoció que empezó a escribir «palabras sin sentido»: «En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida’. Y en ese momento siento mi voz interna que me dicta: ‘En un potrero forjó una zurda inmortal’. Y ahí me doy cuenta que tenía que ver con Maradona. Fue todo un dictado de corrido, bajó”.