En las últimas horas que la fiscal que lleva adelante la causa contra Sebastián Villa por abuso sexual con acceso carnal contra su ex ex pareja pidió la detención del jugador. Después de la acción por parte de los denunciantes, Boca Juniors todavía no se había expedido sobre la situación del delantero para los próximos días.

Las novedades judiciales indicaron, por otro lado, que el juez tiene cinco días para resolver la solicitud de la fiscal González, pero se presume que tomará una decisión antes del plazo previsto. Además, ahora Maffucci Moore deberá resolver si hace lugar al planteo de eximición de prisión que había formulado el abogado Martín Apolo.

Al respecto, y a ante este nuevo avance de la causa, Boca Juniors todavía no se expidió sobre cómo actuará de cara al encuentro ante Ferro Carril Oeste por la Copa Argentina. El propio Villa era uno de los jugadores que se preveía que iba a ser titular en el encuentro ante el equipo de Caballito. Sin embargo, hasta la medianoche del martes, no había ningún comentario al respecto.

Con respecto a lo que podría ocurrir, uno de los miembros del Consejo de Fútbol, Jorge Bermúdez hizo declaraciones en la previa del partido con Tigre cuando, en ese momento, la causa avanzaba a mayor velocidad. En aquel entonces, el ex futbolista añadió que «todo el mundo tiene el derecho a ser escuchado tanto la chica que denuncia como nuestro jugador». Vale decir, por el contrario, que hasta el momento Villa no hizo declaraciones y que tampoco fue llamado a declarar por la denuncia que se le hizo por violación.

Bermúdez defendió a su futbolista, el cual ya tiene un juicio oral por un anterior hecho, al sostener que «las victimas tienen derecho a manejarse debidamente. En la Constitución Argentina el único que dictamina si uno es culpable o no es un juez de la República». Por otro lado añadió: «Las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones. Respetamos al hincha, amamos a nuestra Institución. Sabemos que la Ley y la Justicia tienen sus normas, los jueces son ellos lo que la deben impartir».