Participaron del evento el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, la directora de Agricultura, Natalia Ovando, y representantes de Salud, Producción y Ambiente.

María Elena Ballester, del Ministerio de la Producción, explicó a la Agencia Provincial de Noticias que el curso es para profesionales, y es de gestión integral porque hay tres autoridades de aplicación (Producción, Salud y Ambiente). “Integra todos los temas, desde la venta del producto fitosanitario hasta la aplicación y disposición final de envase; y es de gestión porque están las tres autoridades de aplicación. Es obligatorio porque todos estos asesores van a formar parte de un registro, que está creado en la Ley así como los registros de empresas que hacen aplicaciones, abarcando contratistas y productores”, añadió.

Durante la capacitación Alejandro Calderón, de la Subsecretaría de Ambiente se refirió al rol de este organismo dentro de la Ley, “se está haciendo un trabajo en conjunto, tanto desde Campo Limpio como de las autoridades de aplicación, eso demuestra una toma de conciencia sobre el daño que pueden producir al ambiente con el enterramiento o quema de bidones”.

“Los bidones están autorizados a las empresas, se sabe qué es lo que no se debe hacer, está todo con trazabilidad. El tema no es solo el problema de dónde va el bidón sino que muchos de ellos no pueden llegar al reciclado y van a incineración, la gran mayoría no se están lavando y al no lavarse no pueden entrar al proceso de reciclado”, prosiguió.

Pedro Beneitez, de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, remarcó que la salud es trasversal a todas las actividades, “más cuando hablamos de temas de uso de plaguicidas y este tipo de productos. Sin duda una de las cuestiones fundamentales sobre este tema es la concientización, es la educación de la gente y marcar la importancia que tienen los asesores como agentes sanitarios a la hora de la llegada a la sociedad”.

A modo de cierre se refirió a la importancia de profesionalizar la profesión, “le estamos dando un plus que conlleva ciertas responsabilidades. Los cursos ayudaron, una de las charlas que estamos dando es Toxicología de Plaguicidas donde se tratan RCP, primeros auxilios y también cuestiones como elementos de protección personal, estudios tanto para operarios como para asesores, entre otros”.