El presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Afines de la Región Pampeana, Sergio Ruppel, se despegó de los piquetes de autoconvocados que reclaman en las rutas. «No es el método, es muy peligroso», dijo al respecto.

El empresario también comentó que las cámaras agrupadas en la federación, que nuclean al 80% de los transportistas del país, vienen reclamando desde el 2021 por la falta de insumos. La cual se profundizó desde febrero de 2022 y desembocó en la crisis actual. «La situación es muy difícil, no hay cupo de gasoil, se incrementaron los tiempos para cargar y hay discrecionalidad en los precios. Indudablemente, el transporte afecta a toda la economía, se empieza a trabar todo», sintetizó en sus declaraciones al medio.

Al ser consultado por las medidas tomadas en los últimos días aclaró que ni personalmente ni desde las cámaras adhieren a los piquetes realizados en las rutas, dado que implican altos riesgos de seguridad y afectan a libertad de circulación. «Los métodos para luchar y protestar son otros», sentenció diferenciándose del grupo de transportitas que se habían autoconvocado para llevar adelante la protesta. En este sentido, lamentó profundamente la muerte de un camionero que traspasó el piquete de Daireux hace dos días. «Veníamos advirtiendo desde hace unos días que podía pasar algo, pedimos tomar precauciones a nuestros choferes. Por suerte el descontrol no es grande, pero hay puntos muy acotados donde hay conflicto y se puede desmadrar», indicó.

«La seguridad vial la tiene que garantizar el gobierno. No podemos intervenir. Hay que frenar este grado de violencia. Pero no podemos ir a un piquete con violentos a decir que no lo sean. En Daireaux la policía no estuvo a la altura de las circunstancias, no evitaron que corrieran a un chofer y lo maten. El estado tiene que garantizar la libertad de todos nosotros», finalizó Ruppel.

Sin respuestas:

Por otra parte, también criticó la falta de respuestas del gobierno nacional que no atiende los pedidos de audiencia de las cámaras transportistas. «Hay un desgobierno, no hay voluntad política de recibirnos», dijo. El empresario sostuvo que «en general el transporte está en las rutas» pero «esto se está complicando y va a pegar en el bolsillo de todos los ciudadanos». «Se está deteriorando la economía, vamos a tener que trasladar los precios, estamos solicitando que se apliquen políticas económicas para garantizar lo mínimo, que es la energía para poder producir», añadió.

«No vamos a ir al lock out, vamos a seguir trabajando mientras podamos, pero se tienen que sentar todos en una mesa de negociación, nosotros, el gremio, el gobierno, con los productores de crudo. Para ver cómo se destraba esto. Tenemos un barril a 60 dólares y el internacional está a 120. ¿Quién va a poner petróleo para destilar cuando está a mitad de precio? Si no se sinceran las tarifas, no se sale adelante de esto», opinó.

