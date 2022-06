Ariagno explicó que nunca había participado en una audición, pero que luego de que lo animaran, decidió probar en un casting de “La Voz” que se realizaba en Bahía Blanca. “Fuimos muy temprano, llegamos a las 6 de la mañana y ya había cola, había hasta gente durmiendo desde el día anterior” indicó.

Según el músico, se presentaron a este casting alrededor de 2 mil personas, haciendo pasar de a grupos de 50. Cada uno presentaba un tema, se evaluaba su canto y se seleccionaba a los candidatos para participar luego del programa que se emite en aire.

Como anécdota, Ariagno, comentó que para esta audición había seleccionado la canción “Ya no hay forma de pedir perdón” de David Lebón y Pedro Aznar. Pero el participante que audición antes que él cantó la misma canción, entonces en ese momento, de manera improvisada, tuvo que seleccionar otro tema que no lo tenía tan preparado como el anterior mencionado.

“Tuve que elegir otra opción, fue algo de último momento, y no pensé que me había salido tan bien porque no lo tenía tan planeado, así que después de eso, nos hicieron apartar a los 50 y solo eligieron 3 personas, y yo era uno” detalló.

Luego de esto, se graban clips de video de todos los participantes, contando un poco su historia, e interpretando algún otro tema, que luego es emitido a la hora en que el participante se presenta en el programa. Además, en este momento el participante debe seleccionar 10 canciones que le gustaría cantar en el programa, de las cuales se selecciona una para que la interprete.

Ya cuando esto finalizo, Ariagno regreso a Pico y a los días lo llamaron para confirmarle que había quedado seleccionado para participar del programa.

Dentro de los 10 temas que había seleccionado el piquense, estaba “Guapa” de Diego Torres, que fue la canción que debió interpretar en la televisión. Sin embargo, esto perjudico a Ariagno porque él hubiese preferido otro tema.

“Si hubiese sido por mí hubiese elegido otra canción, es difícil porque tiene bastantes variaciones y tenés que estar preparado para cantar, que lo estaba, pero los nervios ahí arriba fueron complicados de manejar. Cuando entre en el escenario y apagaron las luces fue un montón estar ahí, yo que la veía en la tele, estaban las sillas dadas vueltas y les veía los manitos. Trate de controlarme y hacer lo mejor que pude” aseguró.

Por último, el músico dijo que la experiencia que vivió fue muy enriquecedora. Esto motiva más al artista, que no le cierra la puerta a futuros casting, volverá a intentarlo en próximas audiciones.

Fuente: InfoPico