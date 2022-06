El paritario de los docentes de educación técnica, Jorge Rodríguez, afirmó que «primero que nada hay que ir a la paritaria» docente convocada por el gobierno provincial para el martes próximo, ya que los dos puntos que se fijaron en el temario «son muy amplios». «Hay que ir, y a partir de lo que se genere, ver cuáles son las mejores soluciones», opinó, consultado por este diario.

De esa forma, el exsecretario general de AMET -que continúa como representante paritario del gremio en las negociaciones- intentó marcarle el rumbo al principal gremio docente, Utelpa, que en la anterior convocatoria pegó el faltazo porque no se incluyeron en el temario sus demandas y disparó un paro que tuvo alto acatamiento y una manifestación masiva.

Utelpa quería tratar más cargos para atender las demandas por violencia y la crisis social que explota en las escuelas, pero también adelantar la negociación salarial. El gobierno ahora cambió el temario, pero siguen sin habilitar la discusión salarial (hay un acuerdo firmado hasta julio), aunque otorgó una suma fija de 10 mil pesos que primero era un anticipo y luego convirtió en un aporte que no se descuenta.

En la nueva convocatoria, el temario menciona dos puntos: condiciones laborales y necesidades del sistema educativo. Utelpa convocó el jueves último a un nuevo congreso provincial ante la falta de respuestas por incluir expresamente los puntos que pretendían en el temario.

El pedido de cargos

Consultado por este medio, Rodríguez consideró que «tenemos que partir de la convocatoria que se hizo oportunamente, que la firmaron las compañeras de Utelpa, donde planteamos la cuestión salarial. Ya se ha dicho que eso no se va a tocar, quedaron en que no van a descontar los 10 mil pesos, y después habíamos planteado el tema de la violencia escolar».

Uno de los reclamos más fuertes de Utelpa es que se otorgue más cargos y horas en las escuelas y colegios para atender la conflictividad y la situación que dejó la pandemia. Consultado sobre si el nuevo temario de la paritaria habilita esa discusión, Rodríguez respondió: «Yo diría que puede ser. En algunos casos faltan cargos para tener más control, de alguna manera, en las escuelas. Creo que puede quedar abierto para discutir algunos cargos muy puntuales que hagan falta».

«En las escuelas técnicas, realmente, en algunos casos tenemos necesidad de cargos. Si es un tema que se va a tratar, también lo vamos a exponer», aclaró.

Por otra parte, Rodríguez dijo que «hemos hablado con las compañeras» de Utelpa, pero aclaró que no tiene información respecto a la presencia de ese gremio en la convocatoria del martes próximo. «Siempre es bueno ir a la paritaria y poder discutir. Allí verán qué les gusta y que no les gusta. A partir de allí se podrán generar cargos o no, pero creo que es un buen ámbito el paritario», rescató.

Lo salarial, en espera

El representante de AMET se diferenció sobre la postura de Utelpa de pretender adelantar la discusión salarial. «En marzo se firmó un acuerdo paritario que concluye a fines de julio, con una cláusula gatillo con el dato de la inflación de abril, marzo y junio. Hay que esperarlo», dijo.

De todos modos, aclaró que «lo que lamentablemente no creímos que la inflación de estos tres meses iba a estar tan alta. Eso ha generado por ahí algún reclamo de adelantar la paritaria por los índices que estamos teniendo. Creo que el acuerdo hay que cumplirlo. Será una discusión importante allá por agosto, cuando empecemos a discutir el segundo semestre», redondeó.

Violencia y conflictividad

Sobre los casos de violencia que se vienen sucediendo principalmente en las escuelas, Rodríguez dijo que «lógicamente estas situaciones siempre atraviesan también» a las escuelas técnicas.

Sin embargo, marcó un matiz. «Dentro de las escuelas técnicas no hay demasiados inconvenientes. Hay algunos, pero el problema que surge, a veces, es a la salida de las escuelas, que se le escapa a los docentes porque no es un ámbito donde puedan actuar».

«Después siempre hay algún alumno que genera alguna rispidez adentro de la escuela, y hay que ver de qué manera entre toda la comunidad educativa se va solucionando, con el llamado de los padres, a los docentes, para tartar de solucionarlo. Es un tema complejo, más de la manera que está hoy la sociedad», redondeó.

Fuente: El Diario