El pasado miércoles 13 la policía le otorgó, por orden judicial, un dispositivo dual a Coronel y Páez para proteger la vida de la castense. El dispositivo funciona con una distancia de 1.000 metros pero el CECOM le explicó a Yanina que solo iban a actuar cuando su ex pareja esté a 200 metros de ella, tal como lo estableció el Juez Andrés Zulaica.

Desde ese día Gabriel Páez Albornoz no puede acercarse ni a su ex pareja ni a su hijo de 5 años, por una orden de restricción. Pero el masculino, desde lo que va del miércoles a este sábado, ya violó varias veces la orden de restricción y la fuerza de seguridad no hizo nada al respecto.

El dispositivo ubica, mediante GPS, tanto a Páez cómo a Coronel. El policía tiene una tobillera electrónica y la mujer un dispositivo que se activa ante el acercamiento. Es Páez el que no tiene permitido acercarse a menos de 200 metros.

Cabe mencionar que se nota que Albornoz tiene dobles intenciones para con su hijo y Yanina, ya que se mudó a 12 cuadras de donde viven. Esto significa que si el agresor se acerca dos cuadras la policía recibe una señal por el acercamiento, pero solo actúa hasta que el hombre esté a 200 metros del domicilio dónde reside Yanina y su hijo.

Las fuerzas policiales sembraron dudas sobre Yanina sobre su accionar para protegerla a ella y a su hijo. Ante las preguntas de la víctima, le dijeron que “Páez tiene derecho a transitar libremente” y que “si estás en el cine y te suena, te tenés que ir vos”, le dijo uno de los policías.

Desde el miércoles hasta este sábado el dispositivo marcó que Paéz violó la zona de restricción cinco veces y la policía no hizo nada al respecto. Mientras tanto, Yanina teme por su vida. En varias oportunidades se le preguntó a la mujer si temía por su vida y su respuesta siempre fue que sí. La castense está aterrorizada, teme por su vida y por la de su hijo. Sin embargo, la policía sigue encubriendo a su compañero, Gabriel Páez Albornoz.

El mismo miércoles a las 14 horas el dispositivo se activó por primera vez en la casa de Yanina. El alerta le indicó que el agresor entró en zona de riesgo.

El jueves a las 20:10 le volvió a sonar el dispositivo de protección. Otra vez, violó la restricción de los 200 metros, tal como lo hizo el día anterior, ese día se comunicaron del CECOM para tratar de tranquilizarla y avisar que estaban al tanto del acercamiento, aunque sin ejercer ningún accionar policial para protegerla.

Este sábado el dispositivo le marcó tres veces en el día que Páez volvió a violar la orden de restricción, y la policía estando al tanto de la situación, tampoco hizo nada. Yanina contó que en la segunda vez del sábado que sonó el dispositivo, su hijo estaba en el parque jugando con sus amigos y vio como su padre se acercaba en su camioneta. Frente a este situación, el niño entró en pánico y fue corriendo en busca de su madre.

Tras este acercamiento, Yanina Coronel le informó a sus abogadas ( Camila Aimar y Belén Ferrari), y al tiempo, la policía se comunicó por primera vez durante el sábado, luego de al menos tres violaciones, para saber cómo estaba.

Por la noche, en la hora de la cena, el dispositivo volvió a marcar el acercamiento de Páez a Coronel y su hijo. La policía, tampoco se comunicó con la víctima.

En menos de una semana, la Policía genera dudas respecto del accionar en el caso, ya que se negaron a cumplir con la orden judicial y no asisten a la víctima cuando el dispositivo alerta de la violación y el consiguiente peligro. «Él sigue ejerciendo violencia y la policía no se comunicó en ningún momento conmigo, es cómo si lo estuvieran protegiendo”, señaló Yanina.

La castense Yanina Coronel y su hijo están a la buena de Dios, desprotegidos por la Justicia pampeana y ni hablar de la policía, que permite que Páez goce de todos sus beneficios de haber sido efectivo. Esperemos que cuando la Justicia actúe no sea demasiado tarde.