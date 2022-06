Los dos principales referentes del Movimiento Evita en La Pampa, el diputado provincial Leonardo Fabio «Tapera» Avendaño y la secretaria de Agricultura Familiar, Liliana Tomasso, rechazaron la acusación de un vecino de Villa Parque acerca de que a dos de sus hijos les pidieron el 50% de lo que cobran por un plan laboral, Potenciar Trabajo.

«No me sorprende que una vez más el ministro Diego Álvarez aproveche a ensuciar con calumnias y falacias a compañeros de base», reaccionó Tomasso en sus redes, enojada porque el funcionario provincial intervino en una nota de una radio porteña, con el denunciante, al que le recomendó hacer la denuncia penal del caso. «Es una burda operación de prensa, eso no existió», dijo este sábado Avendaño.

Jorge Goméz, un vecino de Villa Parque, denunció el viernes públicamente a dirigentes del Movimiento Evita de Santa Rosa por pedirles a sus hijos la mitad del plan que cobran. Los dos jóvenes, de 20 y 21 años, trabajan en un centro comunitario que el Evita tiene en el barrio. Según Gómez, ingresaron en febrero con un plan Potenciar Trabajo y una contraprestación laboral de tres veces por semana. En marzo, los pasaron a un «convenio» donde tenían que ir toda la semana y cobraban el doble. Un cuñado de Avendaño, Mario Tomaso, cuando fueron a cobrar, les pidió la mitad, según denunció.

La primera en reaccionar ante la denuncia fue Tomasso, que el viernes, en posteo en sus redes sociales, defendió a su hermano y se la agarró con el ministro Álvarez. «Pensé que la interpelación en la Cámara de Diputados serviría al menos para redoblar sus esfuerzos y el de todo su equipo para que no se repitan más casos que haya que lamentar. Ees una pena que mientras un ciudadano está denunciando al aire en una radio usted y su equipo -como lo mencionaron por su puesto- como parte de su escena nombrando con nombre y apellido a integrantes de mi familia, mi apellido le retumba usted sabrá el por qué».

«No voy a mencionar a nadie, pero le recomiendo que se preocupe no solo por facilitar un 0800 para que denuncien mentiras, sino que se interiorice de lo que ocurre en ese hogar del barrio. Si no se anima o no sabe cómo hacerlo ya hay un equipo de profesionales que le podría facilitar un informe, si es que así lo desea o le importa un poquito la vida de las personas de un barrio tan vulnerable», chicaneó Tomasso.

«La situación es terrible y adivine qué… El Estado no lo sabe o no llega; nuestrxs compañerxs sí, con poco o mucho. Pero no como oyentes de FM ni por whatsap sino con compromiso y amor al prójimo», destacó.

«Sus servicios de inteligencia y milica serían más útiles si ocuparan cierta operatoria para saber lo que puertas adentro de este y otros hogares como el caso de este individuo abusador, abandonador y tantas cosas más», advirtió Tomasso.

«No se meta con mi familia, yo no me meto con la suya, no los conozco y no tengo por qué conocerlos. No personalice la política, utilicela como herramienta de transformación. Mi hermano no coordina esa ‘casa de contención’ pero claro que es a donde muchos vecinos llegan a demandar ante la falta o ausencia del Estado, solo es un vecino y militante la responsabilidad es suya, póngase a trabajar», concluye.

Por otra parte, este sábado el diputado del FdT (por el Movimiento Evita), Leonardo «Tapera» Avendaño -pareja de Tomasso- informó que el lunes intervendrá en la situación su abogado para delimitar responsabilidades. Pero rechazó con virulencia la imputación

«Estamos ante una burda operación de prensa, desde hace un tiempo estigmatizan y desprestigian a los movimientos sociales. Fue una puesta en escena de los medios nacionales», explicó, en declaraciones a LU33, sobre el episodio denunciado por el vecino de Villa Parque.

De todos modos, Avendaño reconoció que hace unos días recibió en una audiencia a Gómez, que acusó a su cuñado de haberle bajado la remuneración que recibía. El legislador dijo que averiguó y dijo que la organización no puede dar de baja a beneficiarios, y que los planes son monitoreados por organismos nacionales.

Sobre el supuesto pedido de la mitad del plan como colaboración o donación, respondió: «Eso no ha existido. Es imposible, Mario no está a cargo de la casa de contención y no sabemos en qué momento puede haber quedado solo con el chico, porque siempre hay 40 o 50 pibes, a diario, ahí. No tiene ni ton ni son la acusación».

Además, Avendaño confirmó que a los pocos días Gómez le mandó su CBU a través de un mensaje de wasap. «Lo tomé como un exabrupto. Borré todo, no me gustan esos manejos. Y ayer aparece en escena con esta denuncia», relacionó.

Avendaño inscribió la denuncia en «una ofensiva de los sectores reaccionarios y de la derecha del país» contra los movimientos populares, panorama dentro del cual «hay fuego amigo» con la intención de que los planes Potenciar Trabajo pasen a manos de provincias o municipios.

En ese sentido, inscribió las últimas declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández e incluso la declaración de los gobernadores peronistas el viernes, en Chaco, con Sergio Ziliotto entre ellos.

«El estado hace una auditoría permanente de los planes. Son un derecho adquirido ganado en la calle, porque llegamos adónde el estado no llega. Nuestro crecimiento y visibilización puso nerviosos a muchos», interpretó.

Los Potenciar Trabajo son parte de un programa de empleo por el cual la persona beneficiaria recibe un pago del 50% del salario vital y móvil -20 mil pesos- a cambio de una contraprestación de 20 horas de tarea semanal. Avendaño dijo que el Evita lleva las planillas de asistencia, que se envían a la unidad de gestión, pero no puede generar altas y bajas. «No tenemos esa responsabilidad nosotros, ¿está claro?», advirtió.

El legislador prefirió no atacar directamente al ministro Álvarez. Sin embargo, dijo que «hay pícaros en la lucha interna del Frente de Todos, algunos compañeros aprovechan para llevar agua para su molino».

Además, repitió que la vicepresidenta Cristina Fernández tiene «un desconocimiento total sobre la economía popular» que llegó para suplir la ausencia del estado y del mercado en sectores empobrecidos de la sociedad. «A los gobernadores los respeto, pero siguen sin entender a la economía popular. ¿Cuándo van a generar trabajo digno si justamente es el estado el sector que tiene más trabajadores en condiciones irregulares?», se preguntó.

«Es una trastada política, una aberración, que acusen a las organizaciones sociales cuando estuvieron haciéndose cargo de las situaciones en plena pandemia, cuando el estado no estaba», dijo.

