Milei volvió a defender la venta de órganos: «Es lo que pienso»

Lejos de retroceder luego de sus polémicas frases que desataron una fuerte interna hacia adentro de La Libertad Avanza, Javier Milei redobló su apuesta y volvió a defender la venta de órganos y la portación de armas: «No creo que haya metido la pata. Es lo que pienso. Digo la verdad».

«Prefiero decir una verdad incómoda que una mentira confortable. A mí no me molesta que a la gente no le gustan mis posiciones, porque yo voy a decir mi verdad. Soy yo», manifestó.

Por otro lado, explicó que lo «descontextualizaron» sobre su frase de Margaret Tatcher y aseguró que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas es legítimo. «Cuando se cumplieron 40 años de cuando se recuperaron las Malvinas, expresé mis respetos y mis honores a quienes dieron la vida por la patria. Mi posición respecto de la situación es clara», remarcó.