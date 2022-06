A meses del trágico fallecimiento de Gustavo Martínez, extutor legal de Felipe y Martita Fort, la influencer reapareció en sus redes sociales y volvió a referirse al hombre que la crio tras la muerte de su papá. Con un sentido mensaje, Fort saludó al mediático en el día que sería su cumpleaños.

En el día en que Martínez festejaría su cumpleaños número 63, Martita Fort utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un emotivo y desgarrador mensaje al hombre que cuidó de ella y su hermano durante tantos años. Pese a los rumores que se instalaron mediáticamente sobre el supuesto enojo de los mellizos tras el fallecimiento de Gustavo Martínez, la joven demostró que solo le quedan buenos recuerdos sobre él.

«¡Feliz cumple, Gus! Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida», comenzó por escribir Marta Fort en sus historias de Instagram junto a un video de un festejo anterior del artista. «Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacabas una sonrisa. Nunca te voy a olvidar», sentenció el mensaje Martita.

Los detalles de la carta que Gustavo Martínez dejó antes de morir

La muerte de Gustavo Martínez, tutor legal de Marta y Felipe Fort y expareja de Ricardo Fort, conmovió a la farándula argentina y llevó tristeza a la familia del recordado mediático. Recientemente, Juan Martorelli, ex amigo íntimo de Fort, reveló la existencia de una carta escrita por Martínez antes de suicidarse. «Hay personas de la familia enojadas con este tema», sentenció.

«Gustavo Martínez fue inducido al suicidio, obviamente que si y hay que terminar con la hipocresía, yo solo les pido que muestren la carta de despedida de Gustavo. Yo quiero saber quién la tiene esta carta y qué decía, hubo una persona que no puedo revelar la fuente pero la gente del entorno sabe que la tienen. Espero que los sobrinos de Gustavo logren llegar a las últimas instancias, les enseñó valores a los chicos y Marta me decía que temía mucho por él, primero se dio lo de Marta y después ahora esto, ojalá que se haga Justicia”, expresó Martorelli en diálogo con Juan Etchegoyen, en Mitre Live.

“Es una carta que resume todo lo que había vivido y sentido, a corazón abierto como era Gustavo, la próxima víctima iba a ser Gustavo se decía en el entorno, todo el mundo sabe quiénes están ahí, ¿por qué no habla Marisa?, esto es tapar con tierra lo que está abajo. Cuando se empiece a escarbar se va a saber todo, no sólo por la memoria de Gustavo sino que también por la de Ricardo, los que salieron en la serie, hay un personaje que se cansó de robarle a Ricardo y amenazaba para que la gente no hable, si vamos a hablar hablemos bien, qué sabe Marengo de Ricardo, hizo un musical y nada más”, cerró Martorelli, lanzando una información hasta el momento desconocida por los medios.